freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняВ Новосибирске выявили утечку аммиака
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Куйбышевском районе прощаются с участником СВО — он погиб в феврале

Сергей Волосников большую часть жизни провел в селе Чумаково

121

Мужчина отправился в зону СВО сразу после начала операции

Поделиться

Сегодня, 30 апреля, жители села Чумаково в Куйбышевском район Новосибирской области прощаются с Сергеем Волосниковым. 8 февраля он погиб в зоне СВО.

Об этом 29 апреля сообщили в официальном сообществе администрации Куйбышевского района «ВКонтакте».

Известно, что Волосников родился в Иркусткой области, но большую часть своей жизни провёл в селе Чумаково. Там же он окончил среднюю школу.

— С началом специальной военной операции принял решение встать на защиту Родины. 8 февраля 2023 года Сергей Волосников погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Сегодня жители Чумаково прощаются с Сергеем Волосниковым. Администрация района и совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Последние новости про спецоперацию, мы рассказывали в этом материале.

По теме

СВОКуйбышевский районДоброволец
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter