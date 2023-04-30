В Куйбышевском районе прощаются с участником СВО — он погиб в феврале

Сегодня, 30 апреля, жители села Чумаково в Куйбышевском район Новосибирской области прощаются с Сергеем Волосниковым. 8 февраля он погиб в зоне СВО.
Об этом 29 апреля сообщили в официальном сообществе администрации Куйбышевского района «ВКонтакте».
Известно, что Волосников родился в Иркусткой области, но большую часть своей жизни провёл в селе Чумаково. Там же он окончил среднюю школу.
— С началом специальной военной операции принял решение встать на защиту Родины. 8 февраля 2023 года Сергей Волосников погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Сегодня жители Чумаково прощаются с Сергеем Волосниковым. Администрация района и совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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