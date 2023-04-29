В Новосибирске задерживается вылет самолета в Ноябрьск — рейс перенесли почти на сутки

29 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево задерживается вылет самолета в Ноябрьск. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Отмечается, что рейс S7 5331 Новосибирск — Ноябрьск авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь в 12:55 29 апреля, но расчетное время отправления изменили на 09:10 30 апреля.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево. В организации уточнили, что задержка рейса связана с метеусловиями.
— Задержка по метеоусловиям аэропорта Ноябрьска, — сообщили в организации.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 Airlines с просьбой сообщить детали ситуации.
В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево совершил экстренную посадку самолет. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.