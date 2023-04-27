Мэрия называла фейком рассылку в новосибирских чатах об отключении воды на два дня

В социальных сетях в Новосибирске начали распространять информацию о том, что с 28 по 30 апреля в городе отключат холодную воду для дезинфекции. В мэрии объяснили, что это сообщение — фейк.
— Муниципальное предприятие Производственное управление «Водоканал» извещает предприятия, организации, учреждения, население городского округа, что с 09:00 28.04.2023 по 30.04.2023 до 24:00 будет производиться плановая дезинфекция городских водопроводных сетей. Просьба к жителям и учреждениям города запастись питьевой водой, — говорится в рассылке.
В официальном Telegram-канале «Мэрия Новосибирска» опровергли информацию о том, что в городе будут дезинфицировать трубы. Власти заявили, что МУП «Горводоканал» не рассылает подобные сообщения.
— В интернет-каналах и чатах появилась информация о проведении плановой дезинфекции городских сетей и с призывом запастись питьевой водой. МУП «Горводоканал» не рассылает подобные сообщения, не устраивает мероприятия по дезинфекции и не оказывает услуги по установке дополнительного оборудования для доочистки питьевой воды, информацией об организациях, предлагающих подобные услуги, не владеет, — говорится в сообщении.
По информации мэрии, качество воды в Новосибирске полностью соответствует установленным санитарным нормам. По вопросам, связанным с водоснабжением, можно обращаться напрямую в «Горводоканал» по номеру 347–74–74 или диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.
Изначально это сообщение опубликовали в официальной группе МП ПУ «Водоканал» города Советска, который находится в Калининградской области. Судя по обсуждению, в городе действительно будут дезинфицировать воду.
В середине апреля новосибирцы увидели рассылку якобы от МЧС с предупреждением об угрозе удара беспилотника. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что эта информация — фейк.