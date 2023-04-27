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Хроники невозврата. Люди рассказывают о дне, который разделил их жизнь на до и после

Всё изменилось за одно мгновение

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Три человека рассказали об одном дне, когда их жизнь изменилась навсегда

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Десятилетняя Варя едет на море, а студент Павел уже добрался и плавает в бассейне. Татьяна возвращается домой в компании навязчивого ухажера после самого обычного рабочего дня. Эти люди никак не связаны между собой, но жизнь каждого из них изменилась навсегда буквально за одно мгновение. Варвара, Павел и Татьяна рассказали MSK1.RU о последнем дне их жизни до.

Варвара Иштрякова, Подмосковье

7 августа 2016 года

Варя просыпается на заднем сиденье «Фольксвагена-Поло». В багажнике машины — ее сумка с вещами, среди них — бежевое платье с искоркой, в которое так не терпится переодеться, и любимый Микки-Маус. На ногах педикюр — без спроса взяла лак у мачехи, потом оправдывалась: «Хотела быть красивой».

Варе 10 лет, она первый раз в жизни едет на море — и на свадьбу, у родственников из Каспийска торжество. За рулем Руслан (имя изменено. — Прим. ред.), отец Вари — любимый, конечно, но не близкий. Варя с ним только два года. До этого была жизнь с мамой в деревне Языково под Ульяновском, папа там появлялся редко. Мама часто оставляла Варю с прабабушкой и занималась своими делами. А когда мама умерла, Варя попала в приют, оттуда ее потом забрала бабушка по отцовской линии, а через несколько лет отец, сделав предварительно ДНК-тест, увез Варю в Москву, в новую семью, которую создал с Алиной (имя изменено. — Прим. ред.) и ее детьми.

Варя в детстве

Варя в детстве

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Мачеха (Варя с ней не очень-то ладит) едет на переднем сиденье — она всего на 10 лет старше Вари и в два раза младше своего мужа. Два сводных брата Вари сидят по бокам от нее в детских креслах: одному три года, второму — четыре.

Машина сворачивает с трассы Р-178 и останавливается у частного дома в деревне Языково — по дороге в Каспийск сделали крюк, чтобы заехать к матери Руслана, Вариной бабушке.

Бабушка угощает всех пельменями («Такие вкусные!»). Потом Руслан хочет прилечь и немного поспать, но Алина всё время его тормошит — Варя уже не помнит почему: «Может быть, чтобы мы поскорее уехали». Варя уходит навестить бабушку и прабабушку по материнской линии — они живут рядом, через дом. Прабабушка дает Варе шоколадку, бабушка — попкорн.

Варвара любит фотографироваться

Варвара любит фотографироваться

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Перед отъездом Варя не может удержаться и переодевается в бежевое платье с искоркой уже сейчас. Садится на среднее кресло между двумя мальчиками, открывает попкорн, дети тянутся к нему с двух сторон — хотят забрать себе. Начинается возня, кто-то из взрослых сгоряча выхватывает стаканчик и выбрасывает в окно.

Вскоре Руслан останавливается — хочет поспать час или полтора. Но у детей снова война, на этот раз не поделили соленые орешки. Руслан злится: «Сейчас назад поедем!», но, конечно, едет вперед: хочет успеть на свадьбу в Каспийск.

Машина попадает в пробку, Руслан сворачивает на обочину. Варя смотрит в окно, ей кажется, что машина вот-вот свалится в кювет.

Какая-то женщина выходит из стоящей в пробке машины и демонстративно загораживает дорогу «обочечникам». Руслан выходит из машины, начинается ссора на повышенных тонах.

Подробностей Варвара уже не помнит. Потом, когда машина выехала из пробки, Руслан быстро гонит и получает штраф за превышение скорости. В какой-то момент Варя решает поспать и почему-то пристегивается — родители ее этому не учили, Руслан просил всех пристегиваться, только «когда гаишники». Варя застегивает двухточечный ремень безопасности (на заднем сиденье «Фольксвагена» для среднего пассажира предусмотрен только бедренный ремень).

Варвара Иштрякова у себя дома

Варвара Иштрякова у себя дома

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Просыпается Варя уже не в машине, а на асфальте, на белой простыне. Вокруг стоят какие-то люди, рядом, завернутые в такие же простыни, ревут мальчики. «Фольксваген» в лоб столкнулся с «Газелью». Отца и мачехи не видно.

«Где мама? Где папа?» — кричит Варя, кто-то отвечает ей, что мама сейчас придет. Варе не больно, она не чувствует всё тело. Она теряет сознание, приходит в себя в какой-то легковой машине — ее везут в больницу. Варя очнется только через несколько дней.

Что было дальше

Когда Варя пришла в себя, ей сказали, что Руслан и Алина живы и тоже в больнице. На самом деле Алина погибла сразу, Руслана врачи успели довезти, но он умер через шесть дней. Ее любимое бежевое платье разрезали на операционном столе, а сумка с Микки-Маусом пропала из багажника машины.

Варвара со своим кумиром Ольгой Бузовой

Варвара со своим кумиром Ольгой Бузовой

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Варя не чувствовала ног, но ей казалось, что «сейчас подлечусь чуть-чуть, встану и буду как раньше бегать». Из больницы Варю забрала бабушка, но не справилась с заботой о внучке-инвалиде и отдала девочку в детский дом. Оттуда Варвара периодически уезжала в больницу на несколько недель — у нее не только парализованы ноги, но и удалена часть кишечника. Только в 14 лет Варя смогла понять, что никогда больше не будет ходить.

Несколько лет назад Варвару взяли в семью супруги из Подмосковья. Сейчас у нее три сестры и старший брат. Сегодня Варваре почти 17. Изучает в колледже архивоведение, занимается танцами. Девушка считает, что после аварии ее жизнь стала лучше.

Варвара участвует в показе мод для девушек с ограниченными возможностями

Варвара участвует в показе мод для девушек с ограниченными возможностями

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— Думаю, что было бы, если мы не попали бы в аварию. Но мне не особо с ними жилось, так что… Моя жизнь стала лучше, чем до этого. Я обрела новую хорошую семью, побывала за границей, знакомилась с новыми людьми, развиваюсь, учусь, — говорит Варвара.

Татьяна Польская, Екатеринбург

18 января 2010 года

Татьяна просыпается у себя дома, в съемной квартире в Екатеринбурге. Пьет кофе и начинает собираться. Татьяне 23 года, и она обожает наряжаться. Надевает юбку и блузку, густо красит ресницы, обрамляющие большие карие глаза. Вызывает такси, надевает ботфорты на каблуках и короткую дубленку и выходит из дома.

Татьяна Польская

Татьяна Польская

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Ехать на другой конец города — в торговый центр, где Татьяна работает в точке продаж, оформляет заказы на сантехнику из литьевого мрамора. День нетрудный, но Татьяна не выспалась и поэтому не в настроении. Она пообщалась с парой клиентов, в обед пошла бродить по торговому центру, зашла в магазин «Всё для дома», выбирала плед.

Зазвонил телефон — это Алексей (имя изменено. — Прим. ред.), «почти бывший» молодой человек Татьяны. Он в два раза старше, почти в разводе, дарит дорогие подарки, но слишком ревнив. Татьяну это не устраивает, она бросает Алексея, но он продолжает звонить ей каждый день.

Татьяна на празднике

Татьяна на празднике

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«Тебя подвезти?» — говорит он в трубку. Татьяна соглашается — Алексей надеется возобновить отношения, а она позволяет ему о ней заботиться.

В конце рабочего дня машина Алексея останавливается у торгового центра, Татьяна садится на переднее сиденье, неохотно болтает — хочется спать.

Алексей останавливает машину на углу дома, не доезжая до второго подъезда, где живет девушка: двор плохо чистят, зимой оттуда сложно выезжать. Обычно, когда Алексей подвозит Татьяну, спрашивает: «Позовешь на чай?», а она отвечает: «Не позову». Но в этот раз Алексей просто прощается — видит, что девушка не в настроении.

Татьяна в солнечный день

Татьяна в солнечный день

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Планов на вечер нет, Татьяне хочется просто зайти домой, лечь и смотреть телевизор. Она идет к подъезду, проходит мимо какой-то хрупкой фигуры в куртке с накинутым на голову капюшоном — то ли девушка, то ли очень худенький парень. Не обращает внимания: «Мало ли кто кого ждет». Открывает дверь подъезда, в этот момент человек в капюшоне хлопает ее по спине, Татьяна оборачивается через правое плечо — и что-то обжигает ей глаза.

«Наверное, вор! Это перцовый баллончик», — думает девушка, бросает сумку, сбегает по ступенькам и начинает протирать лицо снегом. Лучше не становится, боль очень сильная. Всё лицо опухает.

Татьяна в отпуске

Татьяна в отпуске

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«Помогите!» — кричит Татьяна. Слышит женский голос, соседка проходит мимо и бежит за охранником. Мужчина берет Татьяну под руку и ведет к себе в подсобку. Она наощупь спускается по ступенькам, промывает глаза проточной водой. Ей по-прежнему больно. Татьяна просит охранника взять ее телефон и позвонить Алексею. Он уехал недалеко и быстро возвращается. Они едут в больницу. Там Татьяне говорят, что это не «перцовка», а кислота.

— У меня никогда врагов не было, почему такое со мной произошло? — спрашивает Татьяна. Она понимает, что это не вор, который захотел стащить сумку у случайной девушки: охотились именно за ней.

Татьяну везут на операцию, кто-то из врачей мельком говорит, что у нее сильный ожог глаз. Девушка не паникует: думает, что сейчас ей помогут и всё будет нормально. На самом деле 18 января 2010 года было последним днем, когда она могла нормально видеть.

Что было дальше

Алексей сказал Татьяне: «Теперь ты урод, никому не нужна, только мне». Девушка перестала с ним общаться — стала подозревать, что к случившемуся может быть причастен он сам или его жена.

Татьяна вышла замуж, родила ребенка, развелась, потом нашла нового спутника жизни. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей. Татьяна окончила медицинский колледж и работает массажистом.

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У себя дома она прекрасно ориентируется — помнит, где что стоит, и «видит телом». Так же и на работе — Татьяне не нужна помощь в работе с клиентами. Но на улицу она обычно выходит только с близкими.

Она всё еще любит наряжаться и носить каблуки. Но даже в помещении не снимает темные очки. В солнечный день, идя под руку с мужем, Татьяна выглядит абсолютно обычной женщиной: отеки на лице давно спали, и только очки скрывают незрячие глаза.

Дело до сих пор не раскрыто, нападавший не найден.

Павел Тилин, Красногорск

19 июля 2013 года


Павел просыпается в двухместном номере отеля в Шарм-эль-Шейхе. Идет второй день отпуска, на соседней кровати спит его лучший друг. Павлу 21 год, у него впереди неделя отпуска с компанией друзей и вся жизнь.

Павла разбудил Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) — они давно знакомы, жили в одном районе, учились в соседних школах, но в Шарм-эль-Шейхе встретились случайно. 19 июля Андрей уже уезжал — позвал Павла напоследок поплавать в бассейне.

Павел в бассейне

Павел в бассейне

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В Москве они иногда ходили вместе купаться, но чаще виделись случайно в общей компании. «Хороший товарищ, но не друг», — так Павел думает про Андрея. Но «когда в другой стране видишь знакомое лицо — это прям вау».

Павел с Андреем, не заходя на завтрак, идут к большому круглому бассейну. Рядом — бар, они выпивают по стакану разбавленного, как обычно бывает в египетском аll inclusive, пива. Начинается тренировка по аквааэробике, Павел с Андреем присоединяются, динамично двигаются в воде под музыку. После тренировки люди расплываются по разным концам бассейна, Павел с Андреем вылезают из воды, задерживают дыхание и ныряют туда рыбкой, выскакивают из воды и ныряют снова.

Павел Тилин в Москве

Павел Тилин в Москве

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Глубина бассейна — 1,50, рост Павла — 1,70, вода доходит до середины шеи. Павел умеет нырять: «Не просто так, а по технике». Он прыгает снова — тоже «по технике», но уже не рыбкой. Разбегается, в воздухе складывается пополам и входит в воду точно перпендикулярно поверхности бассейна. Ладони бьются о дно, руки расходятся — и Павел бьется головой.

Его тело всплывает спиной вверх. Павел лежит на поверхности лицом вниз, задыхается, пытается перевернуться, но не может.

Через минуту какой-то незнакомый парень вытаскивает его из воды. Сейчас Павел уже не может вспомнить, где в этот момент был Андрей: то ли не понял, что произошло, думал, что друг дурачится, то ли отошел в бар.

Павел лежит на спине у бассейна, поднимает руки к лицу, видит, что они непроизвольно сжаты в кулаки и почему-то трясутся. Над ним склонились люди, спрашивают, что случилось. Павел не понимает. Он теряет сознание.

Павел Тилин в инвалидном кресле

Павел Тилин в инвалидном кресле

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Открывает глаза уже в больнице. Павел понимает, что заигрался. На глубину 1,50 не нужно было нырять даже рыбкой — он это знал, просто не подумал. Общаться сложно — говорят на «ломаном английско-русском-гуглтранслейтном».

У Павла была страховка, но в компании сказали, что в крови обнаружены следы алкоголя (то самое утреннее пиво), значит, не страховой случай. Египетский нейрохирург заявляет, что Павел нетранспортабелен: нужна операция здесь, в Шарм-эль-Шейхе. Нужно 40 тысяч долларов.

К Павлу приезжают друзья, звонят его отцу, говорят о неподъемной сумме. Павел засыпает в больнице, не зная, что делать.

Что было дальше

Родственники Павла открыли сбор в соцсетях, который поддержали все друзья и знакомые. Павлу установили титановую пластину, он вернулся домой и много лет занимался реабилитацией. Сейчас Павел полностью самостоятелен: работает, водит машину с ручным управлением, несколько раз ездил отдыхать без сопровождения. Павел говорит, что произошедшее явно неслучайно и это какой-то урок для него. Но он до сих пор не понял какой. Все друзья по-прежнему рядом с Павлом, кроме Андрея: после того как Павла вытащили из бассейна, Андрей улетел в Москву, как и планировал, и больше ни разу не общался с Тилиным.

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