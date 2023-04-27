Хроники невозврата. Люди рассказывают о дне, который разделил их жизнь на до и после

Машина сворачивает с трассы Р-178 и останавливается у частного дома в деревне Языково — по дороге в Каспийск сделали крюк, чтобы заехать к матери Руслана, Вариной бабушке.



Бабушка угощает всех пельменями («Такие вкусные!»). Потом Руслан хочет прилечь и немного поспать, но Алина всё время его тормошит — Варя уже не помнит почему: «Может быть, чтобы мы поскорее уехали». Варя уходит навестить бабушку и прабабушку по материнской линии — они живут рядом, через дом. Прабабушка дает Варе шоколадку, бабушка — попкорн.

