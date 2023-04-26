Сибиряк больше 30 лет ремонтирует обувь в уличной будке — он смотрит на ботинки, а видит, как меняется мир

Внутри — слабый, но отчетливый запах обувного клея, бормотание радио, трехлитровые пузатые банки солений (внутри — огурцы, помидоры, побледневшие в рассоле ранетки, ажурные смородиновые и дубовые листья), пакеты с пожилой, но еще крепкой обувью и, конечно, сам хозяин. Сергей Поликарпов чинит обувь больше 30 лет — окончательно ушел в это дело в 1992 году, променяв место инженера на ПО «Север» на тернистый путь предпринимателя.



— Никто меня этому не учил, всё сам — учился месяц, может, два, — усмехается Сергей. — Изготовлению обуви учат, но изготовление и ремонт — это совершенно разные вещи. Да нет тут никаких хитростей, самое главное, чтоб руки росли.

