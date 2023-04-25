В Новосибирской области закупят больше 20 тысяч противогазов — их привезут в Криводановку

«Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области» планирует закупить больше 20 тысяч противогазов для гражданского населения. За них готовы заплатить 52,4 миллиона рублей.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. В документах указано, что центр планирует приобрести
— Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения от органических паров с температурой кипения свыше 65 градусов, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, хлора и специфических опасных химических веществ, радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ, — указано в документах.
В комплекте с противогазом должна быть плечевая сумка с регулируемым ремнем, клапаном и внешним карманом.
На сайте правительства Новосибирской области указано, что Центр ГО и ЧС, который закупает противогазы, — это подведомственное учреждение Министерства ЖКХ и энергетики. НГС направил запрос, чтобы выяснить, для чего закупят оборудование. Связаться с директором центра напрямую корреспонденту НГС не удалось.
В октябре 2022 года НГС рассказывал о местах, где новосибирцы могут укрыться в случае катастрофы, а также попытался попасть в одно из действующих убежищ.