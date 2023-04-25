СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 81.27
eur 89.46
Тема дняКогда закончится отопительный сезон
Все новости
Все новости

В Новосибирской области закупят больше 20 тысяч противогазов — их привезут в Криводановку

Оборудование должно защищать от аммиака, хлора и других веществ

2 786

Противогазы, которые закупят для региона, предназначены для гражданского населения

Поделиться

«Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области» планирует закупить больше 20 тысяч противогазов для гражданского населения. За них готовы заплатить 52,4 миллиона рублей.

Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. В документах указано, что центр планирует приобрести 20 315 фильтрующих противогазов универсального размера. Место поставки — село Криводановка в Новосибирском районе.

— Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения от органических паров с температурой кипения свыше 65 градусов, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, хлора и специфических опасных химических веществ, радиоактивных веществ, аэрозолей, включая радиоактивные, опасных биологических веществ, — указано в документах.

В комплекте с противогазом должна быть плечевая сумка с регулируемым ремнем, клапаном и внешним карманом.

На сайте правительства Новосибирской области указано, что Центр ГО и ЧС, который закупает противогазы, — это подведомственное учреждение Министерства ЖКХ и энергетики. НГС направил запрос, чтобы выяснить, для чего закупят оборудование. Связаться с директором центра напрямую корреспонденту НГС не удалось.

В октябре 2022 года НГС рассказывал о местах, где новосибирцы могут укрыться в случае катастрофы, а также попытался попасть в одно из действующих убежищ.

ПротивогазГО и ЧСКриводановкаГосзакупки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter