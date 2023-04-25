«Не где-нибудь, а в самом центре»: Анатолий Локоть возмутился из-за мусоровоза, из которого летит мусор

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил прекратить проезд открытого мусоровоза по центру города. Он заявил об этом на аппаратном совещании
— Я считаю ненормальным, когда по центру города ездят машины мусоросборочные с открытыми люками, из которых ветром выносит мусор. И происходит это не где-нибудь, а в самом центре, на площади Ленина и Красном проспекте. Машину вижу, к сожалению, регулярно, в течение двух недель. Ездит в половине дня, — заявил Анатолий Локоть.
Мэр уточнил, что считает, что это машина частного перевозчика. Анатолий Локоть поручил главе департамента ЖКХ и энергетики Дмитрию Перязеву разобраться в ситуации.
На прошлой неделе НГС писал о том, что мусоровоз с открытым кузовом заметили в ЖК «Европейский берег». В мэрии объяснили, что вывозить ТКО должны автомобили с оборудованным специальным краном, а вид кузова может быть любым.