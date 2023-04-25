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«Не где-нибудь, а в самом центре»: Анатолий Локоть возмутился из-за мусоровоза, из которого летит мусор

Мэр Новосибирска считает такую ситуацию ненормальной

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Ранее открытый мусоровоз заметили в «Европейском береге». Оказалось, что такие машины можно заметить и на Красном проспекте

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил прекратить проезд открытого мусоровоза по центру города. Он заявил об этом на аппаратном совещании 25 апреля.

— Я считаю ненормальным, когда по центру города ездят машины мусоросборочные с открытыми люками, из которых ветром выносит мусор. И происходит это не где-нибудь, а в самом центре, на площади Ленина и Красном проспекте. Машину вижу, к сожалению, регулярно, в течение двух недель. Ездит в половине дня, — заявил Анатолий Локоть.

Мэр уточнил, что считает, что это машина частного перевозчика. Анатолий Локоть поручил главе департамента ЖКХ и энергетики Дмитрию Перязеву разобраться в ситуации.

На прошлой неделе НГС писал о том, что мусоровоз с открытым кузовом заметили в ЖК «Европейский берег». В мэрии объяснили, что вывозить ТКО должны автомобили с оборудованным специальным краном, а вид кузова может быть любым.

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