«Не где-нибудь, а в самом центре»: Анатолий Локоть возмутился из-за мусоровоза, из которого летит мусор

— Я считаю ненормальным, когда по центру города ездят машины мусоросборочные с открытыми люками, из которых ветром выносит мусор. И происходит это не где-нибудь, а в самом центре, на площади Ленина и Красном проспекте. Машину вижу, к сожалению, регулярно, в течение двух недель. Ездит в половине дня, — заявил Анатолий Локоть.

