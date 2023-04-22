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Жители «Европейского берега» возмутились разлетающимся мусором — что на это ответила мэрия

По словам местной жительницы, раньше ТКО вывозили закрытые машины

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По словам жителей, обычно к ним приезжают машины закрытого типа, из которых мусор не разлетается

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Жители «Европейского берега» в Новосибирске заметили, что мусор разлетается из грузовиков, которые его увозят. В мэрии объяснили, что ТКО могут вывозить машины с любым кузовом, главное, чтобы у них был специальный кран.

Как рассказала НГС жительница микрорайона Елена, на прошлой неделе в один из дней за мусором приехала машина с открытым верхом, из которой всё разлеталось на ветру:

— Такой сильный ветер был. Сотрудники пытались собрать мусор, но он разлетался. Почему не приехала закрытая машина, как обычно, непонятно.

Журналист НГС задал этот вопрос мэрии, в ведомстве которой находится временный регоператор МУП «САХ», и получил такой ответ:


— МУП «САХ» обладает всеми видами специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), как российского производства, так и импортного. Вывоз раздельно накопленных отходов производится специализированными автомобилями с задней загрузкой. Бункеры, установленные на территории города, вывозятся мусоровозами с задней загрузкой, оборудованными портальным краном, либо специальными бункеровозами.

Такие контейнеры заглубленного типа расположены в микрорайоне. Так они переполнялись год назад, когда в городе были проблемы с вывозом мусора

Такие контейнеры заглубленного типа расположены в микрорайоне. Так они переполнялись год назад, когда в городе были проблемы с вывозом мусора

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В ведомстве добавили, что на территории жилого комплекса «Европейский берег» расположены контейнеры заглубленного типа, а также установлены бункеры для накопления крупногабаритных отходов и контейнеры для раздельного сбора отходов.

— Мусоровозы приезжают разных типов, в зависимости от вида ТКО. Контейнеры заглубленного типа вывозятся специальными мусоровозами, оборудованными крано-манипуляторной установкой.

Ранее мы рассказывали о том, что мэрия назвала подрядчика, который построит мусороперерабатывающий завод в Новосибирске.

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МусорЕвропейский берегМэрия
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