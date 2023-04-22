Жители «Европейского берега» возмутились разлетающимся мусором — что на это ответила мэрия

Жители «Европейского берега» в Новосибирске заметили, что мусор разлетается из грузовиков, которые его увозят. В мэрии объяснили, что ТКО могут вывозить машины с любым кузовом, главное, чтобы у них был специальный кран.
Как рассказала НГС жительница микрорайона Елена, на прошлой неделе в один из дней за мусором приехала машина с открытым верхом, из которой всё разлеталось на ветру:
— Такой сильный ветер был. Сотрудники пытались собрать мусор, но он разлетался. Почему не приехала закрытая машина, как обычно, непонятно.
Журналист НГС задал этот вопрос мэрии, в ведомстве которой находится временный регоператор МУП «САХ», и получил такой ответ:
— МУП «САХ» обладает всеми видами специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), как российского производства, так и импортного. Вывоз раздельно накопленных отходов производится специализированными автомобилями с задней загрузкой. Бункеры, установленные на территории города, вывозятся мусоровозами с задней загрузкой, оборудованными портальным краном, либо специальными бункеровозами.
В ведомстве добавили, что на территории жилого комплекса «Европейский берег» расположены контейнеры заглубленного типа, а также установлены бункеры для накопления крупногабаритных отходов и контейнеры для раздельного сбора отходов.
— Мусоровозы приезжают разных типов, в зависимости от вида ТКО. Контейнеры заглубленного типа вывозятся специальными мусоровозами, оборудованными крано-манипуляторной установкой.
Ранее мы рассказывали о том, что мэрия назвала подрядчика, который построит мусороперерабатывающий завод в Новосибирске.