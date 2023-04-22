Жители «Европейского берега» возмутились разлетающимся мусором — что на это ответила мэрия

Как рассказала НГС жительница микрорайона Елена, на прошлой неделе в один из дней за мусором приехала машина с открытым верхом, из которой всё разлеталось на ветру:

— Такой сильный ветер был. Сотрудники пытались собрать мусор, но он разлетался. Почему не приехала закрытая машина, как обычно, непонятно.