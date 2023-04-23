«Покупают айфоны, но едят доширак»: сибирячка убивает на кредитку всю зарплату, но не закрывает ее — истории жизни в долг

Когда-то давно, если человеку срочно требовались деньги, то приходилось занимать их у друзей или знакомых, отдавать долги с получки, либо бежать за кредитом в отделение банка, ждать одобрения заявки неделю и только потом идти за деньгами. Сейчас же многие пользуются кредитными картами. Банки активно предлагают нам эту услугу на любые суммы и разные цели. Для одних это спасение, а для других — путь в кабалу. Корреспондент НГС пообщалась с новосибирцами, которые имели опыт или пользуются кредитками сейчас, и попыталась выяснить — добро это или зло.
Опасная трясина
Жительница Новосибирска Наталья признается, что зависит от своей кредитки. Порой девушка так увлекается жизнью в долг, что не замечает, как тратит круглые суммы. Когда же приходит пора платить по счетам — очень огорчается. Ведь приходится отдавать свои кровно заработанные.
— Когда сижу без денег, трачу с кредитной карты на повседневные цели: еда, проезд, непредвиденные расходы. Если необходимости в деньгах нет, покупаю с кредитки вещи, одежду. С нее неудобно что-то другое делать, так как комиссия большая за снятие налички и переводы другим людям. Ежемесячный лимит у меня — 10 тысяч рублей. Банк предлагал увеличить до 20, но я отказалась, так как потом нужно возвращать, а это половина зарплаты — для меня это тяжело, — признается Наталья.
Девушка много раз пыталась отказаться от кредитной карты, но пока не смогла справиться с соблазном.
— После Нового года пришлось на кредитку всю зарплату закинуть, потому что перед праздниками денег не было, а нужно было стол накрывать и подарки покупать. Новый год и лечение зубов — и на счету минус 40 тысяч. Когда раскидалась с этим долгом, обещала себе вообще отказаться от кредиток, но банк оказался хитрее и предложил новые, якобы выгодные условия. Я не удержалась. Просрочек у меня пока не было, всегда стараюсь закидывать деньги, как только они появляются. Да и юрист говорил, что лучше этого не допускать — много сложностей. При этом кредитки всё равно никому не советую — затягивает, — говорит девушка.
Еще одна жительница Новосибирска Елена призналась — хоть банки регулярно предлагают ей кредитные карты, она к ним относится настороженно.
— Слышала, что успешные люди часто предпочитают рассчитываться кредитками, даже когда у них полные карманы денег. Мол, благодаря этому они как-то приумножают свой капитал, получают бонусы и другие «плюшки». Я же в этом ничего не понимаю, поэтому предпочитаю не лезть, а рассчитываться привычными для себя способами. У меня есть помимо основной еще одна дебетовая карта, где я держу подушку безопасности. Вот оттуда порой снимаю деньги, если возникают срочные траты, а до зарплаты еще далеко. Но всегда стараюсь восполнять и приумножать суммы по возможности, — объясняет Елена.
Разумная экономия
Предприниматель из Новосибирска Илья напротив активно пользуется кредитными картами. По словам мужчины, это помогает ему и в бизнесе, и в быту.
— Считаю кредитки благом. С их помощью провожу все оплаты в интернете, оплачиваю услуги ЖКХ. Нравится возможность дистанционно деньги занимать и отдавать. В среднем на жизнь ежемесячно трачу с кредитки около 50 тысяч рублей, потом пополняю наличкой или с «дебиторки». Всегда укладываюсь в беспроцентный период. По работе, понятное дело, эти суммы значительно выше, — объяснил бизнесмен.
Сибиряк отметил, что кредитная карта позволяет ему получать бонусы.
— Благодаря расчету по кредитке получаю кешбэк 1%, это примерно 500–1000 рублей в месяц выходит. Обслуживание бесплатное. Для меня одни плюсы. А вот если не укладываться в льготный период, то там около 30% годовых, что, конечно, невыгодно, — рассуждает предприниматель.
Работающий пенсионер из Новосибирска Владимир признался: кредитки его скорее выручают. Но мужчина считает, что при таком способе расчетов есть и негативные моменты.
— Я активно кредиткой пользуюсь. Трачу на продукты, запчасти, на жизнь. У меня она с лимитом в 560 тысяч, два месяца дается на погашение. Чем у кого-то просить, бегать занимать, можно воспользоваться нужной суммой. В этот раз я, например, 280 тысяч рублей на ремонт машины истратил, оплатил с кредитки все эти дела, а сейчас по мере возможности вкладываю — до 12 мая успею точно. Для меня это удобно и нормально, — говорит мужчина.
Сибиряк отмечает, что при пользовании кредитными картами есть и негативные моменты.
— Минус один, как и при пользовании дебетовой картой — ты эти деньги не чувствуешь. Когда они в кармане лежат, сильно их не тратишь — становится жалко. А тут не замечаешь эти суммы и денег тратишь каждый раз всё больше и больше, — заключил мужчина.
Мнение психолога
— Жить в кредит можно по разным причинам. Когда речь идет об ипотеке или развитии бизнеса, риск оправдан, если нет денег. Хотя, конечно, лучше обходиться без кредитов, ведь при такой оплате за вещь или услугу приходится сильно переплачивать. Но брать кредит на покупку не самых необходимых вещей — неразумно, а жизнь в кредит может привести к проблемам в будущем, — уверен практический психолог, магистр психологии Андрей Смирнов.
По мнению спикера, покупка вещи в кредит создает иллюзию обладания ею, хотя на самом деле она человеку как бы не принадлежит. Более того, без нее легко можно обойтись.
— Многие влезают в кредиты для покупки брендовых вещей последних моделей, чтобы покрасоваться в соцсетях, подчеркнуть свою крутизну. Истоки этого — в комплексах неполноценности, зависти к окружающим, зависимости от чужого мнения. Часто обладатели новейшего айфона перебиваются дошираком, чем заметно портят свое здоровье, — считает Смирнов.
Эксперт уверен, при оплате чего-либо наличными существует некий психологический тормоз: что денег остается немного и пора остановиться. При оплате кредиткой такого тормоза нет, поэтому людям кажется, что ресурсы не ограничены.
— При отсутствии критического мышления человека, залезшего в кредиты, ждет незавидное будущее: обнищание, болезни, банкротство и порой даже суицид. Лучший способ избежать подобных неприятностей — жить по средствам и понимать, что за всё в жизни придется платить, — уверен психолог.
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