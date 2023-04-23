«Покупают айфоны, но едят доширак»: сибирячка убивает на кредитку всю зарплату, но не закрывает ее — истории жизни в долг

Опасная трясина

Жительница Новосибирска Наталья признается, что зависит от своей кредитки. Порой девушка так увлекается жизнью в долг, что не замечает, как тратит круглые суммы. Когда же приходит пора платить по счетам — очень огорчается. Ведь приходится отдавать свои кровно заработанные.



— Когда сижу без денег, трачу с кредитной карты на повседневные цели: еда, проезд, непредвиденные расходы. Если необходимости в деньгах нет, покупаю с кредитки вещи, одежду. С нее неудобно что-то другое делать, так как комиссия большая за снятие налички и переводы другим людям. Ежемесячный лимит у меня — 10 тысяч рублей. Банк предлагал увеличить до 20, но я отказалась, так как потом нужно возвращать, а это половина зарплаты — для меня это тяжело, — признается Наталья.

