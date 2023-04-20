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Тема дняЗаплатил долги, чтобы вернуть Land Cruiser
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Новосибирец заплатил 320 тысяч по штрафам и долгам за ЖКХ, чтобы забрать у приставов свой Land Cruiser

Ему понадобилось всего три дня

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Машину приставы забрали ранним утром у дома должника

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Новосибирец в течение трех дней погасил все свои долги в 320 тысяч рублей, чтобы забрать у приставов Тoyota Land Cruiser 200. Автомобиль арестовали из-за 8 исполнительных производств.

53-летний мужчина не гасил штрафы ГИБДД, имел долги по налогам и за услуги ЖКХ.

— В ходе проверки имущественного положения гражданина было установлено, что в его собственности имеется автомобиль Тoyota Land Cruiser 200. Ранним утром судебные приставы приехали по месту жительства неплательщика. Во дворе дома они обнаружили машину должника. После составления акта описи и ареста имущества транспортное средство эвакуировали, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Через три дня новосибирец всё оплатил.

В начале апреля судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570.

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