Новосибирец заплатил 320 тысяч по штрафам и долгам за ЖКХ, чтобы забрать у приставов свой Land Cruiser

Новосибирец в течение трех дней погасил все свои долги в 320 тысяч рублей, чтобы забрать у приставов Тoyota Land Cruiser 200. Автомобиль арестовали из-за 8 исполнительных производств.
53-летний мужчина не гасил штрафы ГИБДД, имел долги по налогам и за услуги ЖКХ.
— В ходе проверки имущественного положения гражданина было установлено, что в его собственности имеется автомобиль Тoyota Land Cruiser 200. Ранним утром судебные приставы приехали по месту жительства неплательщика. Во дворе дома они обнаружили машину должника. После составления акта описи и ареста имущества транспортное средство эвакуировали, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
Через три дня новосибирец всё оплатил.
В начале апреля судебные приставы из Октябрьского района Новосибирска окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570.