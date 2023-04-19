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Рядом с Оперным валит пар из колодцев — в СГК объяснили, что случилось

На улице Мичурина сужена проезжая часть

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На месте работают сотрудники СГК

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В Новосибирске утром 19 апреля дорогу перед оперным театром заволокло паром.

— Устраняем дефект на магистральной теплосети на пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской, — рассказали в пресс-службе СГК по Новосибирской области.

В нескольких местах дорогу сузили

В нескольких местах дорогу сузили

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Как ранее сообщили в телеграм-канале СГК, с 12 по 24 апреля сузили проезд по улицам Мичурина и Ядринцевской из-за ремонта теплосетей. По Мичурина сузили на 3 метра, по Яндринцевской — на 6 метров.

В конце марта перекресток улиц Бориса Богаткова и Доватора завалило дымом и залило кипятком. Как рассказали в пресс-службе СГК, на магистральной теплосети диаметром 1000 мм случился дефект.

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