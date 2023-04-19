Рядом с Оперным валит пар из колодцев — в СГК объяснили, что случилось

В Новосибирске утром 19 апреля дорогу перед оперным театром заволокло паром.
— Устраняем дефект на магистральной теплосети на пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской, — рассказали в пресс-службе СГК по Новосибирской области.
Как ранее сообщили в телеграм-канале СГК, с 12 по 24 апреля сузили проезд по улицам Мичурина и Ядринцевской из-за ремонта теплосетей. По Мичурина сузили на
В конце марта перекресток улиц Бориса Богаткова и Доватора завалило дымом и залило кипятком. Как рассказали в пресс-службе СГК, на магистральной теплосети диаметром