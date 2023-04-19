«Выживаем в постоянной борьбе с тараканами»: жительница Северо-Чемского обвинила соседку в антисанитарии

В Новосибирске жительница дома по улице Комсомольской в Северо-Чемском жилмассиве Анастасия обвинила свою соседку в антисанитарии. Как сообщила сибирячка в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в квартире женщины завелись тараканы, которые проникают в подъезд дома и жилье других людей.
По словам Анастасии, женщина якобы организовала торговлю алкогольными напитками в своей квартире. Отмечается, что жилье соседки «на постоянной основе» посещают неизвестные лица для распития и покупки алкоголя, а также приносят вещи с мусорки.
— Эти лица приносят ей зловонные пакеты испорченных продуктов и вещи с мусорки. Всё это привело к размножению грызунов, мух и тараканов. Все эти насекомые лезут из ее квартиры, разбегаются по всему подъезду, проникая в квартиры к другим собственникам. Дверь в квартиру часто находится в открытом состоянии, оттуда исходит такой ужасный запах, что порой просто нечем дышать в подъезде, — сообщила женщина. — За три года, которые мы здесь прожили, мы не живем, а выживаем, в постоянной борьбе с тараканами и алкашами.
Анастасия прислала НГС видео подъезда жилого дома. На кадрах можно заметить насекомых, которые бегают по стенам подъезда. В разговоре с корреспондентом издания девушка уточнила, что направляла обращения в полицию и региональную прокуратуру. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В январе жительница Новосибирска обвинила сауну в антисанитарии. Она заявила, что во время посещения заметила большое скопление тараканов около стола.