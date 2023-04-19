«Выживаем в постоянной борьбе с тараканами»: жительница Северо-Чемского обвинила соседку в антисанитарии

— Эти лица приносят ей зловонные пакеты испорченных продуктов и вещи с мусорки. Всё это привело к размножению грызунов, мух и тараканов. Все эти насекомые лезут из ее квартиры, разбегаются по всему подъезду, проникая в квартиры к другим собственникам. Дверь в квартиру часто находится в открытом состоянии, оттуда исходит такой ужасный запах, что порой просто нечем дышать в подъезде, — сообщила женщина. — За три года, которые мы здесь прожили, мы не живем, а выживаем, в постоянной борьбе с тараканами и алкашами.