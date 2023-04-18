Умер бывший глава Татарского района Валерий Носков — он руководил районом больше 20 лет

В Татарском районе Новосибирской области 17 апреля ушел из жизни бывший глава Валерий Носков. Ему было 73 года.



Будущий глава родился в Усть-Таркском районе 28 июля 1949 года. Как рассказали на сайте администрации Татарского района, отец Валерия работал ветеринарным врачом, директором совхоза, мать — бухгалтером. Сам Валерий после окончания школы пошел работать в администрацию в родное село, а в возрасте 39 лет стал председателем Агропромышленного объединения Татарского района. Через три года, в декабре 1991-го, Валерий стал главой администрации Татарского района, он руководил им более 20 лет.