Умер бывший глава Татарского района Валерий Носков — он руководил районом больше 20 лет

В Татарском районе Новосибирской области 17 апреля ушел из жизни бывший глава Валерий Носков. Ему было 73 года.
Будущий глава родился в Усть-Таркском районе 28 июля 1949 года. Как рассказали на сайте администрации Татарского района, отец Валерия работал ветеринарным врачом, директором совхоза, мать — бухгалтером. Сам Валерий после окончания школы пошел работать в администрацию в родное село, а в возрасте 39 лет стал председателем Агропромышленного объединения Татарского района. Через три года, в декабре 1991-го, Валерий стал главой администрации Татарского района, он руководил им более 20 лет.
— За годы своей работы Валерий Павлович многое сделал для развития Татарского района Новосибирской области. Под его руководством проводилась большая работа по благоустройству территорий, улучшению условий проживания граждан, устойчивому функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства и многое другое. Большую роль Валерий Павлович уделял развитию сельскохозяйственной отрасли в районе, — рассказали на сайте Татарской администрации.
Как добавили в администрации, по инициативе Валерия Носкова в районе ежегодно проходят такие мероприятия, как съезд добрых людей, слет отличников общеобразовательных учреждений, конкурсы производственных бригад и так далее. Свои полномочия Валерий Носков сложил в 2015 году. Бывший глава района получил много наград за свою деятельность: орден Почета, орден Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи — 2010» и другие.
У Валерия Носкова осталась супруга, двое сыновей, две внучки и внук.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Валерия Павловича.
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