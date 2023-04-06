Скончалась одна из старейших журналисток новосибирского Академгородка

Вечером 5 апреля стало известно о кончине одной из старейших преподавательниц НГУ, журналистки Замиры Ибрагимовой. Сообщение об этом появилось на странице факультета журналистики НГУ.
— Сегодня ушла из жизни Замира Мирзовна Ибрагимова, — говорится в посте.
Там же указано, что о времени и месте прощания сообщат позже.
Замира Мирзовна родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила ЛГУ в 1960 году. Преподаватели предложили ей остаться на кафедре журналистки, но она ответила: «Какой Ленинград — все нормальные люди едут в Сибирь!» и переехала в новосибирский Академгородок.
Здесь она работала в газетах «Молодость Сибири», «Советская Сибирь», в журнале «ЭКО». Была собственным корреспондентом «Литературной газеты» и журнала «Огонек», телеведущей новосибирского телевидения, редактором в журнале «Проза Сибири», преподавала в НГУ. Являлась членом Союза писателей России и лауреатом премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Основная тема ее материалов — жизнь сибирской науки.
В 2019 году Замира Ибрагимова давала интервью НГС — к 60-летию Новосибирского государственного университета.