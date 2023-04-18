«Такое ощущение, что не очень шевелятся»: мэр Новосибирска — о подготовке к общегородскому субботнику

Управляющие компании Новосибирска недостаточно активно готовятся к общегородскому субботнику — такое мнение высказал мэр Анатолий Локоть сегодня,
Общегородской субботник пройдет в Новосибирске
— Скорее всего, из-за погодных условий нам придется продлять на полигонах время приема мусора, который будет собран во время субботника. «САХ» готов, — объяснил Дмитрий Перязев, начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
В ответ мэр попросил провести работу с городскими УК.
— Прошу усилить работу с управляющими организациями, потому что пока не чувствуется, по городу не ощущается. Они, может, что-то докладывают, а результат... Главы, конечно, подскажут, как это выглядит на земле. У меня такое впечатление, что пока не очень шевелятся, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В этот же день, 22 апреля, в Новосибирске на площади Ленина откроется белорусская ярмарка.