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На площади Ленина поставят 21 фуру — когда и что будут продавать

Перекрытие движения в центре города не планируется

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Расположение ярмарки никак не скажется на движении автомобилей

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Из Белоруссии в Новосибирск приедет 21 фура с товарами для ярмарки, которая начнет работать на площади Ленина. Об этом стало известно сегодня, 18 апреля, во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.

— Несмотря на резкую смену площадки, мы успели сделать всё, включая измененные ветеринарные документы для въезда автомобилей. С Белоруссией полностью отработали документацию, — объяснил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Расположение ярмарки никак не скажется на движении автомобилей. Открытие пройдет 22 апреля в 11:00.

— К нам едет 21 фура — будет установлена на площади Ленина, — добавил чиновник. — Ожидаем их к четвергу. Мы их начинаем встречать и размещать.

В этот же день в городе будет проходить субботник. На него выйдут сотрудники мэрии и других организаций.

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