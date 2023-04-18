На площади Ленина поставят 21 фуру — когда и что будут продавать

Из Белоруссии в Новосибирск приедет 21 фура с товарами для ярмарки, которая начнет работать на площади Ленина. Об этом стало известно сегодня,
— Несмотря на резкую смену площадки, мы успели сделать всё, включая измененные ветеринарные документы для въезда автомобилей. С Белоруссией полностью отработали документацию, — объяснил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.
Расположение ярмарки никак не скажется на движении автомобилей. Открытие пройдет
— К нам едет 21 фура — будет установлена на площади Ленина, — добавил чиновник. — Ожидаем их к четвергу. Мы их начинаем встречать и размещать.
В этот же день в городе будет проходить субботник. На него выйдут сотрудники мэрии и других организаций.