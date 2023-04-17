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Нигериец заплатит штраф за пребывание в Новосибирске — он нашел здесь жену

Мужчина приехал в Сибирь учиться, но его отчислили за неуспеваемость

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Суд решил не выдворять нигерийца из России

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В Новосибирске Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Нигерии. Африканца обвинили в нарушении миграционного законодательства по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (уклонение от выезда из РФ). Об этом сообщили на сайте районного суда.

Нигериец Алани Э. прибыл в Россию, чтобы получить высшее образование, но из-за неуспеваемости его отчислили из высшего учебного заведения. По закону после отчисления африканец должен был отправиться к себе на родину, но в стране ввели ограничения по коронавирусу, и мужчина продлил сроки пребывания в стране до 12 октября 2022 года. С 13 октября Алани Э. находится в стране незаконно.

— В судебном заседании Алани Э. свою вину в нарушении режима пребывания признал, просил не назначать наказание в виде административного выдворения, поскольку состоит в браке с гражданкой РФ, намерен надлежащим образом оформить пребывание в РФ, — сообщает Ленинский районный суд.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в 2000 рублей без выдворения из России. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее НГС рассказывал историю 31-летнего нигерийца Агянаку Икпеменогена, который решил изменить свою жизнь и отправился в Новосибирск изучать русский язык. Он учился в магистратуре и параллельно подрабатывал таксистом.

Если вы знаете необычные истории любви, связанные с Новосибирском, сообщите об этом в редакцию НГС.

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