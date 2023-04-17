Нигериец заплатит штраф за пребывание в Новосибирске — он нашел здесь жену

Нигериец Алани Э. прибыл в Россию, чтобы получить высшее образование, но из-за неуспеваемости его отчислили из высшего учебного заведения. По закону после отчисления африканец должен был отправиться к себе на родину, но в стране ввели ограничения по коронавирусу, и мужчина продлил сроки пребывания в стране до 12 октября 2022 года. С 13 октября Алани Э. находится в стране незаконно.

