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Нового главу Сузунского района выбрали в НСО — предыдущая находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве

Новым руководителем стал Вячеслав Горшков

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В феврале Вячеслав Горшков был назначен первым заместителем главы администрации Сузунского района. Теперь он стал главой

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В Новосибирской области выбрали нового главу Сузунского района. Им стал Вячеслав Горшков. Он сменил на посту Лилию Некрасову, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

— Состоялась сессия Совета депутатов Сузунского района. Рассматривался вопрос об избрании главы района. В работе сессии приняли участие 29 депутатов из 32 избранных. И по результатам голосования главой Сузунского района избран Горшков Вячеслав Васильевич. Сегодня он вступил в должность. Успехов, терпения, — пожелал удачи в работе новому главе губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 17 апреля.

Вячеслав Горшков с 2009 по 2011 год работал учителем истории и обществознания в лицее Татарска Новосибирской области. С 2011 по 2020 год работал там же директором, учителем истории и обществознания. 1 ноября 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации Татарского района. В феврале 2023 года назначен первым заместителем главы администрации Сузунского района.

Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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