Нового главу Сузунского района выбрали в НСО — предыдущая находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве

Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».