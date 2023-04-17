Нового главу Сузунского района выбрали в НСО — предыдущая находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве

В Новосибирской области выбрали нового главу Сузунского района. Им стал Вячеслав Горшков. Он сменил на посту Лилию Некрасову, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.
— Состоялась сессия Совета депутатов Сузунского района. Рассматривался вопрос об избрании главы района. В работе сессии приняли участие 29 депутатов из 32 избранных. И по результатам голосования главой Сузунского района избран Горшков Вячеслав Васильевич. Сегодня он вступил в должность. Успехов, терпения, — пожелал удачи в работе новому главе губернатор Андрей Травников на оперативном совещании
Вячеслав Горшков с 2009 по 2011 год работал учителем истории и обществознания в лицее Татарска Новосибирской области. С 2011 по 2020 год работал там же директором, учителем истории и обществознания.
Лилию Некрасову задержали 24 октября. После обыска в доме сотрудники регионального управления ФСБ отвезли главу Сузунского района в Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по