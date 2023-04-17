«95 тысяч — обязательные ежемесячные траты». Сколько зарабатывает и на что тратит деньги семья военного

Обязательные ежемесячные траты

Жилье, ЖКХ, связь, кредиты. За жилье по соцнайму семья платит 500 рублей в месяц. Услуги ЖКХ раньше выходили 5–6 тысяч рублей, а с декабря 2022 года стали дороже — 6,5–7 тысяч. Интернет и сотовая связь обходятся в 2 тысячи рублей. Семья выплачивает два кредита — 16 и 26 тысяч каждый месяц.

Еда и бытовая химия. На еду и бытовую химию Елена закладывает 30 тысяч в месяц.

Авто. Машина обходится дорого — 7 тысяч на бензин, обслуживание — около 100 тысяч в год: расходники, мойка машины, страховка и налог. Но так как уже 4 года ежегодно машина семьи попадает в ДТП, то на ремонт уходит еще 150 тысяч.

