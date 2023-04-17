«95 тысяч — обязательные ежемесячные траты». Сколько зарабатывает и на что тратит деньги семья военного

Читинке Елене 27 лет, мужу Алексею — 29, он профессиональный военнослужащий. С момента начала спецоперации на Украине он там, а она живет в военном городке и там же работает делопроизводителем. Всеми расходами семьи сейчас занимается Елена, она рассказала нашим коллегам из CHITA.RU, сколько семья зарабатывает и сколько и на что тратит.
Исходные данные
У пары 3-летний ребенок, свой огород, курица и собака. Уже чуть больше года муж Елены зарабатывает около 250 тысяч рублей, а сама она — 17 тысяч, но на руки получает не больше 10, потому что больничные и ежегодная реабилитация для получившего травму ребенка — за свой счет. Живут супруги в квартире по социальному найму, есть машина.
— О курицах я давно мечтала. Не только из-за хороших яиц, а просто мне они нравятся. Решили попробовать взять одну, сможем ли справиться. Плюс ребенку интересно, учится ухаживать за ней: кормить и воды наливать. В этом году хочу купить еще хотя бы парочку очень красивых куриц, пусть украшают участок, — говорит Елена.
Обязательные ежемесячные траты
Жилье, ЖКХ, связь, кредиты. За жилье по соцнайму семья платит 500 рублей в месяц. Услуги ЖКХ раньше выходили 5–6 тысяч рублей, а с декабря 2022 года стали дороже — 6,5–7 тысяч. Интернет и сотовая связь обходятся в 2 тысячи рублей. Семья выплачивает два кредита — 16 и
Еда и бытовая химия. На еду и бытовую химию Елена закладывает 30 тысяч в месяц.
Авто. Машина обходится дорого — 7 тысяч на бензин, обслуживание — около 100 тысяч в год: расходники, мойка машины, страховка и налог. Но так как уже 4 года ежегодно машина семьи попадает в ДТП, то на ремонт уходит еще 150 тысяч.
Лекарства, спорт, животные. Лекарства на всю семью отнимают около 1,5–2 тысяч рублей в месяц. Абонемент в спортзал для Елены — 2,4 тысячи рублей. Собака и курица обходятся в
Ребенок, детский сад. Садик для детей участников СВО в Забайкалье сейчас бесплатный, раньше он обходился в 2,5 тысячи. Также родители платят по 200 рублей в месяц в фонд группы. На ребенка уходит около тысячи в месяц — на футболки, шорты, носки.
Итого обязательных ежемесячных трат: около 95 тысяч 200 рублей. Плюс траты на обслуживание машины и ее ремонт 250 тысяч в год, но эти деньги мы посчитаем ниже.
Траты время от времени
Уход за собой. В основном здесь траты Елены: косметолог, крема, косметика, шугаринг (депиляция), а также парикмахерская для обоих супругов — на всё уходит около
— Мужу парикмахерская тоже нужна, хоть он и на СВО. Он приезжает стабильно раз в 3–4 месяца на 15 дней. Вместе решаем текущие домашние проблемы: сменить счетчик, замусорилась канализация, почистить вентиляцию. В общем, гвозди приколачиваем и день, и ночь. И обязательно выделяем время на то, чтобы поправить здоровье. Климат другой, вода — это всё сказывается. Наша традиция в каждый приезд — это поход в театр и в ресторан. Даже когда времени мало, мы всегда планируем это заранее, — делится Елена.
Одежда, обувь. Сезонная одежда и обувь для ребенка обходится около 30 тысяч в год. Одежда и обувь для супругов — около 100 тысяч в год. Елена шутит: наверно, в этом году вышла за эти рамки — уже купила блузок для работы.
Отдых. Отпуск раз в год обходится семье примерно в 60 тысяч рублей (сумма небольшая, потому что билеты предоставляют бесплатно). В отпуск Елена ездит вдвоем с ребенком.
— В последний раз ездили в Тюмень к моей подружке. Город большой, очень мне понравится. Ходили в цирк, аквапарк и экопарк — эти три места больше всего запомнились. В этом году планирую тоже к ней съездить, если у мужа не будет полноценного отпуска. А раньше мы с мужем ездили на море в Сочи и Геленджик. Останавливались в обычных хостелах, нам было не важно, где ночевать, потому что целый день мы были на воздухе. Сейчас вспоминаю те времена. Надеюсь, что получится уехать на море вместе с Лешей, но я не загадываю, — говорит Елена.
На черный день. На случай возможного ЧП Елена откладывает 20 тысяч рублей каждый месяц. Остатки денег — на кредиты, чтобы закрыть их быстрее. Поскольку из-за СВО мужа в доме почти не бывает, всю мужскую работу делают наемные люди — электрики, сантехники, даже масло в машине приходится менять на СТО. Последнее ЧП, на которое пришлось брать деньги из накоплений, случилось с ребенком Елены:
— Был момент, когда ребенок начал задыхаться. Мы пошли обследоваться на аллергены, очень эти деньги пригодились. Иногда я даю в долг родным, если у них трудности. У нас вообще принято в семье друг другу помогать и выручать друг друга.
Итого нерегулярных трат в год: 670 тысяч рублей.
Способы экономить
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Елена пользуется скидками на сезонных распродажах в детских магазинах. Там можно сэкономить, например, на зимней одежде для ребенка. Также вместе с другими семьями супруги закупаются оптом — берут, например, стиральный порошок, крупы, масло, сахар на три семьи. Свой огород — это тоже одно из средств экономии — на овощах.