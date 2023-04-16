СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняЗапрет на рыбалку в Оби
Все новости
Все новости

Власти Новосибирска заявили об отмене Монстрации на 1 Мая

Впервые шествие провели в 2004 году

228

В 2021 году из-за COVID-19 акция прошла онлайн

Поделиться

В Новосибирске решили не проводить массовую Монстрацию на 1 Мая. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— На 1 Мая никаких мероприятий в городе не будет. У меня такая информация, — пояснила заместитель мэра.

Отметим, что Монстрацию отменяют с 2021 года. В прошлый раз причиной стала вспышка коронавируса. С чем связана отмена шествия в этом году, остается неизвестно.

Монстрация — акция, участники которой рисуют плакаты с абстрактными изображениями и лозунгами. Впервые шествие провели в 2004 году.

В 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, акция прошла в онлайн-формате: люди выкладывали в соцсети фотографии плакатов с хештегом #монстрация2020. Одна из участниц вышла на пустую улицу города в 5 утра с лозунгом «Где все?».

МонстрацияШествие 1 маяНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter