Власти Новосибирска заявили об отмене Монстрации на 1 Мая

В Новосибирске решили не проводить массовую Монстрацию на 1 Мая. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— На 1 Мая никаких мероприятий в городе не будет. У меня такая информация, — пояснила заместитель мэра.
Отметим, что Монстрацию отменяют с 2021 года. В прошлый раз причиной стала вспышка коронавируса. С чем связана отмена шествия в этом году, остается неизвестно.
Монстрация — акция, участники которой рисуют плакаты с абстрактными изображениями и лозунгами. Впервые шествие провели в 2004 году.
В 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, акция прошла в онлайн-формате: люди выкладывали в соцсети фотографии плакатов с хештегом #монстрация2020. Одна из участниц вышла на пустую улицу города в 5 утра с лозунгом «Где все?».