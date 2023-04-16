Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 17 апреля — смотрим расписание с отключениями

В Новосибирской области с 17 по 23 апреля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — говорится в сообщении.
Кратковременные перебои трансляции ожидаются в следующих населенных пунктах:
РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).
В прошлый раз частичные отключения были в октябре 2022 года. Тогда сигнал прервался на 15 дней.