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Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 17 апреля — смотрим расписание с отключениями

Перебои сигнала продлятся до 23 апреля

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На станциях будут проходить профилактические работы

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В Новосибирской области с 17 по 23 апреля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — говорится в сообщении.

Кратковременные перебои трансляции ожидаются в следующих населенных пунктах:

Перебои продлятся 6 дней

Перебои продлятся 6 дней

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РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

В прошлый раз частичные отключения были в октябре 2022 года. Тогда сигнал прервался на 15 дней.

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