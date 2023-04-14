Над Новосибирском 9 Мая пролетит авиагруппа — чего еще ждать на праздник

9 Мая в Новосибирске запустят салют и организуют другие праздничные мероприятия. Над городом также пролетит авиационная группа.
Об этом 14 апреля на встрече с журналистами сказал мэр Анатолий Локоть:
— Будем торжественно отмечать, будет парад. Планируем пролет авиационной группы, работаем с патриотическими организациями, которые хотят поучаствовать своей восстановленной ретротехникой. Будет Бессмертный полк, будут пронесены знамена сибирских дивизий, которые участвовали в Великой Отечественной войне, возложение, цветов, митинг.
Салют в Новосибирске запустят вечером.
Репетиция парада пройдет 5 и 7 мая. В эти дни перекроют центральные улицы города.