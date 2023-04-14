СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 81.68
eur 90.00
Тема дняЖенщину сбили насмерть в центре города
Все новости
Все новости

Над Новосибирском 9 Мая пролетит авиагруппа — чего еще ждать на праздник

В городе пройдут все традиционные мероприятия

709

Точное время салюта пока неизвестно

Поделиться

9 Мая в Новосибирске запустят салют и организуют другие праздничные мероприятия. Над городом также пролетит авиационная группа.

Об этом 14 апреля на встрече с журналистами сказал мэр Анатолий Локоть:

— Будем торжественно отмечать, будет парад. Планируем пролет авиационной группы, работаем с патриотическими организациями, которые хотят поучаствовать своей восстановленной ретротехникой. Будет Бессмертный полк, будут пронесены знамена сибирских дивизий, которые участвовали в Великой Отечественной войне, возложение, цветов, митинг.

Салют в Новосибирске запустят вечером.

Репетиция парада пройдет 5 и 7 мая. В эти дни перекроют центральные улицы города.

По теме

Мэрия НовосибирскаБессмертный полкСалютАнатолий Локоть
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter