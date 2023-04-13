«Победа для каждого бердчанина». Владелец популярной базы «Ремикс» вернет землю на побережье городу

— Если бы бизнесмен выиграл суд и оформил бы объекты в собственность, город столкнулся бы со сложностями. Например, улица Попова вплотную примыкает к пляжному комплексу Илющенко «Ремикс», а значит, мы бы не смогли ее расширить или сделать тротуар без согласования с ним. А нам такая реконструкция улицы необходима в обозримое время, — добавила Белова.

Александр Илющенко был депутатом четвертого и пятого созывов Законодательного собрания НСО от «Единой России». Возглавлял комитеты противодействия коррупции входил в комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Награжден медалью Заксобрания «Общественное признание». Согласно информации «Контур.Фокус», сейчас Илющенко — председатель ТОС «Изумрудный» (микрорайон с элитным жильем в Бердске). Входил в число участников и учредителей 15 фирм, которые на сегодняшний день ликвидированы.

