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«Победа для каждого бердчанина». Владелец популярной базы «Ремикс» вернет землю на побережье городу

По словам депутата Елены Беловой, бизнесмен годами арендовал побережье дешевле рубля за квадрат

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На побережье сейчас расположен пляжный комплекс «Ремикс»

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Арбитражный суд Новосибирской области 13 апреля отказал бизнесмену Александру Илющенко в регистрации права собственности на 17 объектов недвижимости. Большинство из них расположены на побережье Бердского залива рядом с пансионатом «Лесная сказка», принадлежащим Илющенко.

— Александр Илющенко годами арендовал участок на побережье за мизерные суммы: около 0,15 рубля за квадратный метр. Земля ему выдавалась под строительство набережной, но ее как не было, так и нет. Теперь мы рассчитываем сделать ее по федеральной программе, — сообщила НГС депутат Совета депутатов г. Бердска Елена Белова. — Решение арбитража — победа для каждого бердчанина.

Срок аренды земельных участков на берегу Бердского залива уже истек. Городская администрация отказала Илющенко в его продлении.

— Если бы бизнесмен выиграл суд и оформил бы объекты в собственность, город столкнулся бы со сложностями. Например, улица Попова вплотную примыкает к пляжному комплексу Илющенко «Ремикс», а значит, мы бы не смогли ее расширить или сделать тротуар без согласования с ним. А нам такая реконструкция улицы необходима в обозримое время, — добавила Белова.

Александр Илющенко был депутатом четвертого и пятого созывов Законодательного собрания НСО от «Единой России». Возглавлял комитеты противодействия коррупции входил в комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Награжден медалью Заксобрания «Общественное признание». Согласно информации «Контур.Фокус», сейчас Илющенко — председатель ТОС «Изумрудный» (микрорайон с элитным жильем в Бердске). Входил в число участников и учредителей 15 фирм, которые на сегодняшний день ликвидированы.

Кстати, Александр Илющенко в 2013 году фигурировал в деле мэра Бердска Ильи Потапова. Именно он дал градоначальнику взятку, а задержание состоялось на личном теплоходе Илющенко. Последний в то время занимал должность главы региональной комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

4 апреля стало известно, что на Михайловской набережной в Новосибирске построят две крытые пешеходные галереи — они появятся под Октябрьским мостом.

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