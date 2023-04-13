Больше 100 тысяч с квартиры: дикие счета за вывоз мусора получили жильцы дома в Новосибирске

— Нам в группу дома скинули информацию, что «Экология» объявляет себя банкротом и распределяет долги. И мы просто зашли в «Квартплату +». У нас по маминой панельке такой долг вышел — два счета на общую сумму в 104 тысячи рублей. Там сбой какой-то или что. Такие же дикие суммы у соседей, — рассказала Юлия.