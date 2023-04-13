Больше 100 тысяч с квартиры: дикие счета за вывоз мусора получили жильцы дома в Новосибирске

Жительница Новосибирска Юлия сегодня, 13 апреля, получила счет на сумму больше 100 тысяч рублей в приложении «Квартплата +» за вывоз мусора от бывшего регионального оператора «Экология-Новосибирск». Женщина объяснила, что завышенные счета увидела не только она, но и другие жильцы ее дома.
Проверить приложение со счетами жильцов призвала старшая по дому на Бориса Богаткова в общедомовом чате в WhatsApp. Якобы надо срочно отключить автоматический платеж, иначе у собственников квартир спишутся некорректные суммы. Адрес дома жители называть не захотели, сославшись на некие опасения.
— Нам в группу дома скинули информацию, что «Экология» объявляет себя банкротом и распределяет долги. И мы просто зашли в «Квартплату +». У нас по маминой панельке такой долг вышел — два счета на общую сумму в 104 тысячи рублей. Там сбой какой-то или что. Такие же дикие суммы у соседей, — рассказала Юлия.
В беседе этого же дома другой житель поделился скриншотом своего счета. Он оказался на общую сумму больше 60 тысяч рублей.
В официальном телеграм-канале действующего регионального оператора МУП «САХ» объяснили, что произошел сбой в платежной системе «Город». Но связаны ли начисления по линии «Экологии-Новосибрск» с этим сбоем — не уточняется.
— На сайте и в мобильном приложении сервиса «Квартплата +» у части потребителей отражаются неверные начисления за коммунальную услугу по обращению с ТКО, произведенные региональным оператором МУП «САХ». Сейчас проблема выявлена, ведутся работы по ее устранению. Просим отнестись с пониманием к временному несоответствию данных, — сообщили в организации.
В МУП «САХ» добавили, что актуальную информацию можно проверить в личном кабинете на сайте регионального оператора.
Корреспондент НГС обратилась к оператору в «Квартплату +». В компании отметили, что у них никакой информации о сбоях в работе приложения нет. Корреспондент НГС направила запрос в группу компаний ВИС, которая владеет «Экологией-Новосибирск».
В начале марта в одном из домов на ОбьГЭС произошел массовый сбой в приложении «Платосфера». Жителям приходили счета по 184 миллиона за горячую воду.