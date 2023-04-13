Присылали смс-рекламу: УФАС оштрафовало фитнес-клуб на 100 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске Антимонопольная служба оштрафовала компанию Alex Fitness из-за смс-рекламы. Компания должна выплатить 100 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе Управления, житель Новосибирска получил рекламную рассылку от Alex Fitness. После этого он по телефону попросил больше не присылать ему рекламные сообщения.
— ООО «Алекс Фитнес», осуществив отправку смс-сообщений рекламного содержания после отзыва заявителем согласия на их получение, нарушило положения Закона «О рекламе», — говорится в сообщении УФАС Новосибирской области.
Организацию признали виновной в нарушении законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ).
НГС направил запрос в компанию, чтобы получить комментарий об этой ситуации.
Мэрия Красноярска заказала рекламу своего города на баннерах Новосибирска, а также Тюмени, Барнаула, Екатеринбурга и Хабаровска.