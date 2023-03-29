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Мэрия Красноярска купила рекламу своего города на баннерах Новосибирска

В этом году город отмечает 395-летие со дня основания

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Такие баннеры должны появиться на улицах Новосибирска

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Мэрия Красноярска заказала рекламу своего города на баннерах Новосибирска, а также Тюмени, Барнауле, Екатеринбурге и Хабаровске.

На баннерах изображены достопримечательности Красноярска и снимки блюд местной кухни. Фотографии сопровождаются рекламными надписями, на которых сообщается, что в Красноярске «будет вкусно», «будет красиво», а потом «будет что вспомнить».

— В этом году столица Красноярского края отмечает 395-летие со дня основания. Наш город находится в центре Евразии, его отличают живописные ландшафты. Но не только природа принесёт гостям удовольствие от знакомства с Красноярском. Это и сами люди, душевные и гостеприимные. Туристов удивит и уровень гастрономии на любой вкус, — сообщили в пресс-центре мэрии Красноярска.

Также плакаты появятся в Тюмени, Барнауле, Екатеринбурге и Хабаровске

Также плакаты появятся в Тюмени, Барнауле, Екатеринбурге и Хабаровске

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В горадминистрации отметили, что что с января по сентябрь 2022 года Красноярский край увеличился туристический поток на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего за 2021 год край посетили почти 900 тысяч гостей.

Ранее на бывшем сайте Новосибирской районной больницы № 1 в поселке Кольцово появилась реклама интимных услуг.

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