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Прокурором Бердска назначен Аркадий Козлов из Амурской области — что о нем известно

Ранее этот пост занимал Андрей Кузнецов

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Сейчас новый прокурор находится в отпуске

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В Бердске 11 апреля назначили нового прокурора. Этот пост занял старший советник юстиции Аркадий Козлов из Приамурья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

41-летний Аркадий Козлов ранее возглавлял прокуратуру города Райчихинска в Амурской области, был заместителем прокурора Калининского района Новосибирска и заместителем прокурора города Благовещенска Амурской области.

Как пояснили в ведомстве, сейчас Аркадий Козлов находится в отпуске. В ближайшие дни он передаст дела новому прокурору Райчихинска и приступит к своим обязанностям в Бердске.

Ранее этот пост занимал Андрей Кузнецов. Недавно его назначили прокурором Херсонской области.

В апреле стало известно, что в Новосибирске назначили нового начальника отдела полиции Советского района. Ранее он руководил полицией в Венгерово.

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