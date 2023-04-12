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В новосибирском роддоме открыли ЗАГС — зачем это нужно

Это должно помочь молодым родителям

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В перинатальном центре работает специалист Кировского отдела ЗАГС

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В Новосибирске в Областном перинатальном центре открыли ЗАГС для быстрого оформления свидетельства о рождении. Он начал работать в специально отведенном для этого кабинете 11 апреля — там принимает специалист Кировского отдела ЗАГС.

Инициатива исходила от руководства Областной клинической больницы, в структуру которого входит Перинатальный центр, а Управление по делам ЗАГС Новосибирской области ее поддержало.

— Максимальная, фактически шаговая доступность столь значимой государственной услуги, как оформление свидетельства о рождении ребенка, чрезвычайно важна для молодых родителей, ведь в их жизни и без того теперь масса забот, — говорят в пресс-службе больницы.

Государственная регистрация рождения ребенка и оформление свидетельства о рождении происходит в день обращения к специалисту.

При этом маме ребенка нужно предоставить справку о его рождении, паспорта обоих родителей или только паспорт мамы (если она не состоит в браке), а также свидетельство о браке (если он зарегистрирован).

— Надеемся, что поток желающих будет большим. Ведь это действительно очень удобно — пройти процедуру государственной регистрации и получить свидетельство о рождении ребенка здесь же, в роддоме. В ряде российских регионов это уже практикуется, и мы рады, что Новосибирск теперь в их числе, — добавили в больнице.

Ранее мы рассказывали о том, как в новосибирских роддомах тестируют детей на СМА и другие генетические заболевания.

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