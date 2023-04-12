В новосибирском роддоме открыли ЗАГС — зачем это нужно

Инициатива исходила от руководства Областной клинической больницы, в структуру которого входит Перинатальный центр, а Управление по делам ЗАГС Новосибирской области ее поддержало.



— Максимальная, фактически шаговая доступность столь значимой государственной услуги, как оформление свидетельства о рождении ребенка, чрезвычайно важна для молодых родителей, ведь в их жизни и без того теперь масса забот, — говорят в пресс-службе больницы.