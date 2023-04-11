В Новосибирской области введут карту жителя — в ней будут данные паспорта

В этом году в Новосибирской области введут карту жителя. Власти заявляют, что ее можно будет использовать для получения социальных льгот и оплаты проезда.
— Наша платформа — это объединение сервисов: и электронный паспорт, и удостоверение, и скидочная карта, и читательский билет, и многое-многое другое, что требуется сегодня в повседневной жизни, — цитирует губернатора Андрея Травникова Telegram-канал «Новосибирь».
По словам министра цифрового развития региона Сергея Цукаря, карта жителя — это не физический носитель, а «идентификатор гражданина для получения всевозможных услуг или товаров». Например, для социальных льгот, медицинских и образовательных сервисов, оплаты проезда в общественном транспорте, посещения учреждений культуры и спорта.
Поэтапное подключение сервисов к системе Карты жителя Новосибирской области начнется уже летом этого года.
В декабре правительство региона сообщило о том, что в Новосибирске начнет работать система «Безопасный город». 783 камеры в парках, спорткомплексах и общественном транспорте начнут следить за новосибирцами в ближайшее время.