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«Трубку взяли на 35-м звонке»: сибирячка три часа пыталась дозвониться на горячую линию Соцфонда — ответ ведомства

В Соцфонде пообещали увеличить количество операторов

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За первый квартал операторы обработали более 77 тысяч звонков

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Жителям Новосибирской области стало сложно дозвониться на горячую линию Социального фонда региона. Это связано с большим количеством обращений.

— На горячую линию Соцфонда невозможно дозвониться! В прошлый вторник мне нужно было выяснить детали по СНИЛС. Звонила с 09:00 до 12:00. Большинство раз вызов просто не проходил — только короткие гудки. Трубку взяли только на 35-м звонке, — объяснила читательница НГС Елена.

В Соцфонде НСО прокомментировали ситуацию:

— С 1 января 2023 года количество обращений на региональную горячую линию значительно увеличилось в связи с оказанием новых видов услуг. За первый квартал текущего года специалистами региональной горячей линии было обработано более 77 тысяч звонков. Мы предпринимаем меры по совершенствованию работы отдела дистанционного обслуживания клиентов с целью повышения качества консультационных услуг жителям региона.

В Соцфонде пообещали увеличить количество операторов. Помимо горячей линии Соцфонда 8 800 200-05-02, можно позвонить в Единый федеральный контакт-центр по социальным вопросам: 8 800 100-00-01.

Можно также направить обращение через электронную форму.

В апреле в Новосибирской области около 80 тысяч пенсионеров начнут получать пенсию в новом размере.

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