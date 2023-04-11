«Трубку взяли на 35-м звонке»: сибирячка три часа пыталась дозвониться на горячую линию Соцфонда — ответ ведомства

Жителям Новосибирской области стало сложно дозвониться на горячую линию Социального фонда региона. Это связано с большим количеством обращений.
— На горячую линию Соцфонда невозможно дозвониться! В прошлый вторник мне нужно было выяснить детали по СНИЛС. Звонила с 09:00 до 12:00. Большинство раз вызов просто не проходил — только короткие гудки. Трубку взяли только на 35-м звонке, — объяснила читательница НГС Елена.
В Соцфонде НСО прокомментировали ситуацию:
— С 1 января 2023 года количество обращений на региональную горячую линию значительно увеличилось в связи с оказанием новых видов услуг. За первый квартал текущего года специалистами региональной горячей линии было обработано более 77 тысяч звонков. Мы предпринимаем меры по совершенствованию работы отдела дистанционного обслуживания клиентов с целью повышения качества консультационных услуг жителям региона.
В Соцфонде пообещали увеличить количество операторов. Помимо горячей линии Соцфонда
Можно также направить обращение через электронную форму.
В апреле в Новосибирской области около 80 тысяч пенсионеров начнут получать пенсию в новом размере.