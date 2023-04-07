Результат через минуту: как работают нейросети на русском языке

Особенности зарубежных нейросетей

Зарубежные нейросети Midjourney, DALL-E и Stable Diffusion стали популярными около года назад. Люди начали использовать искусственный интеллект для развлечения, социальных сетей, рекламы и даже создания фейковых новостей.



Качество работы зарубежных нейросетей впечатляет. Русскоязычной аудитории может быть сложно только из-за того, что искусственные интеллекты работают на английском. Некоторые программы позволяют ставить задачу на русском, но не всегда учитывают лингвистические особенности. И даже если результат оказался подходящим, нелегко разобраться в интерфейсе.

