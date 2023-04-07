«Инсульт по дороге в больницу»: 31-летняя учительница музыки из кольцовского «Технополиса» умерла в день рождения

В Кольцово скончалась 31-летняя учительница музыки лицея «Технополис» Яна Кизякова. Об этом корреспонденту НГС сообщила мама одной из ее учениц, а также пост появился в группе «Подслушано в Кольцово».
— У нее случился инсульт по дороге в больницу. За нее долго боролись врачи, но увы, — сообщила корреспонденту НГС одна из мам ученицы Яны Кизяковой. — Прощание сегодня было.
Ученики Яны Кизяковой с теплотой отзываются о ней. В последнее время преподаватель болела, поэтому дети тревожились.
— Яна Сергеевна долгое время лежала в больнице, затем ненадолго вышла на работу. В пятницу ей стало плохо, случился инсульт, затем еще 4, позже она впала в кому и погибла шестого апреля, в свой день рождения. Я ее очень любила, — объяснила одна из учениц Яны Кизяковой. — Всегда было интересно слушать ее и ходить на уроки.
В комментариях к посту про смерть учительницы жители Кольцово выражают свои соболезнования.
— Этот человек на веки останется в моем сердце. Она дала понять, что такое музыка. Я хотел бы сказать это при встрече, но нахожусь в Москве. Соболезную близким, помним, любим, скорбим, — написал один из пользователей.
— Искренние соболезнования родным, близким. Лучезарный человек, открытая, добрая, ее любили дети. Царствия Небесного! — написала одна из подписчиц.
На момент публикации на звонки корреспондента НГС в лицее никто не ответил.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Яны Кизяковой.
Вечером 5 апреля стало известно о кончине одной из старейших преподавательниц НГУ, журналистки Замиры Ибрагимовой.