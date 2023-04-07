«Инсульт по дороге в больницу»: 31-летняя учительница музыки из кольцовского «Технополиса» умерла в день рождения

На момент публикации на звонки корреспондента НГС в лицее никто не ответил.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Яны Кизяковой.

Вечером 5 апреля стало известно о кончине одной из старейших преподавательниц НГУ, журналистки Замиры Ибрагимовой.

