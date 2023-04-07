В центре Новосибирска сносят историческое здание — смотрим на видео, как его превратили в руины

Музей Кондратюка признали аварийным в 2017 году, 5 лет он стоял закрытым. 1 апреля строители приступили к работам. Из здания вывезли экспонаты. 4 апреля начали разбирать крышу. По контракту реконструкцию музея должны закончить до 31 декабря 2024 года.

