В центре Новосибирска сносят историческое здание — смотрим на видео, как его превратили в руины

Одно из зданий Музея Новосибирска — дома основоположника космонавтики Юрия Кондратюка на улице Советской, 24 начали сносить. В рамках реконструкции музей разберут до котлована и построят заново.
Видео, на котором экскаватор сносит здание, прислала в редакцию читательница Елена:
— Пыль по всему центру, — коротко описала ситуацию сибирячка.
О том, что в рамках реконструкции музей полностью разберут, сказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник городского управления культуры Ирина Соловьева:
— Уважаемые жители, просим вас не пугаться, когда мы будем полностью разбирать музей. Здание 1924-го года, оно возводилось быстро, это были шлакоблоки. Задача — сделать его таким, какой он был, но из современных материалов. Те материалы, из которых оно производилось уже непригодны, — объяснила Ирина Соловьева.
Ремонт планируют делать до 2024 года, общая стоимость работ — 191 миллион рублей.
Директор музея Новосибирска Елена Щукина рассказала, что внешний облик здания полностью сохранят, а экспозицию обновят.
Например, благодаря тому, что здание полностью разберут, в него можно будет поместить спусковой аппарат класса «Восток», который сейчас хранится в СибНИА. До этого его не могли внести.
Музей Кондратюка признали аварийным в 2017 году, 5 лет он стоял закрытым. 1 апреля строители приступили к работам. Из здания вывезли экспонаты. 4 апреля начали разбирать крышу. По контракту реконструкцию музея должны закончить до 31 декабря 2024 года.