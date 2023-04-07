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В центре Новосибирска сносят историческое здание — смотрим на видео, как его превратили в руины

Дом Кондратюка разберут до котлована

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Музей разберут до основания

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Одно из зданий Музея Новосибирска — дома основоположника космонавтики Юрия Кондратюка на улице Советской, 24 начали сносить. В рамках реконструкции музей разберут до котлована и построят заново.

Видео, на котором экскаватор сносит здание, прислала в редакцию читательница Елена:

— Пыль по всему центру, — коротко описала ситуацию сибирячка.

О том, что в рамках реконструкции музей полностью разберут, сказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник городского управления культуры Ирина Соловьева:

— Уважаемые жители, просим вас не пугаться, когда мы будем полностью разбирать музей. Здание 1924-го года, оно возводилось быстро, это были шлакоблоки. Задача — сделать его таким, какой он был, но из современных материалов. Те материалы, из которых оно производилось уже непригодны, — объяснила Ирина Соловьева.

Ремонт планируют делать до 2024 года, общая стоимость работ — 191 миллион рублей.

Директор музея Новосибирска Елена Щукина рассказала, что внешний облик здания полностью сохранят, а экспозицию обновят.

Например, благодаря тому, что здание полностью разберут, в него можно будет поместить спусковой аппарат класса «Восток», который сейчас хранится в СибНИА. До этого его не могли внести.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елена, читательница НГС

Музей Кондратюка признали аварийным в 2017 году, 5 лет он стоял закрытым. 1 апреля строители приступили к работам. Из здания вывезли экспонаты. 4 апреля начали разбирать крышу. По контракту реконструкцию музея должны закончить до 31 декабря 2024 года.

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