Новосибирцы прислали около 1500 кандидатов на «Народную премию НГС» за сутки.
6 апреля мы запустили пятую, юбилейную премию. Этап выдвижения продлится до 7 мая. 8 и 9 мая мы сформируем шорт-лист, в который войдут 10 компаний в каждой номинации. С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование, а 5 июня состоится церемония награждения.
Сейчас первое место по количеству присланных номинантов занимает «Медицинский центр года». На втором месте — «Стоматологический центр года», на третьем — «Детский центр года».
Предложить кандидата в каждую из 11 номинаций вы можете, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года» (номинанта в этот раз тоже предлагаете вы, а редакция НГС делает финальный выбор победителя).
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы рассказывали о том, как прошла презентация «Народной премии НГС» в Новосибирске.