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Народная премия НГСПодробности

Новосибирцы прислали около 1500 кандидатов на «Народную премию НГС» за сутки

Вы тоже можете успеть сделать это до 7 мая

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Выдвигать кандидатов новосибирцы активно начали после презентации премии

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Новосибирцы прислали около 1500 кандидатов на «Народную премию НГС» за сутки.

6 апреля мы запустили пятую, юбилейную премию. Этап выдвижения продлится до 7 мая. 8 и 9 мая мы сформируем шорт-лист, в который войдут 10 компаний в каждой номинации. С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование, а 5 июня состоится церемония награждения.

Сейчас первое место по количеству присланных номинантов занимает «Медицинский центр года». На втором месте — «Стоматологический центр года», на третьем — «Детский центр года».

Предложить кандидата в каждую из 11 номинаций вы можете, перейдя по этим гиперссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, как прошла презентация «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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