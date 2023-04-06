Юбилейная: НГС запускает пятую «Народную премию» — мы ждем номинантов

Если вы этого не делали ранее, то сначала вам нужно авторизоваться на сайте премии. Это нужно, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: отдельно или через другие аккаунты.

Второй этап. 8–9 мая мы занимаемся формированием шорт-листа из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации будет изучать редакция НГС. Мы расскажем об этом чуть позднее.

