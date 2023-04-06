Юбилейная: НГС запускает пятую «Народную премию» — мы ждем номинантов

НГС запускает пятую «Народную премию» — ее презентация пройдет сегодня, 6 апреля, в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» в 16:30.
Премия проходит в несколько этапов и включает в себя голосование по разным номинациям.
Первый этап. С 6 апреля по 7 мая новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании в качестве номинантов премии на специальном сайте — в 11 номинациях и только по одному кандидату в каждой. Нужно нажать кнопку «Предложить номинанта».
Если вы этого не делали ранее, то сначала вам нужно авторизоваться на сайте премии. Это нужно, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: отдельно или через другие аккаунты.
Второй этап. 8–9 мая мы занимаемся формированием шорт-листа из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации будет изучать редакция НГС. Мы расскажем об этом чуть позднее.
Третий этап. С 10 мая по 4 июня на сайте премии будет проходить голосование. Правила такие же: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.
Четвертый этап. Церемония награждения — только на ней станут известны имена победителей. Она пройдет в июне. Победители получат специальные дипломы и статуэтки.
Какие номинации будут в этом году, кто будет вести церемонию награждения, — расскажем сегодня на презентации.
Как прошла «Народная премия НГС» в 2022 году, мы рассказывали здесь.