Мужчина провалился в приямок на Ленина и не смог вылезти

Вечером 4 апреля в Железнодорожном районе Новосибирска прохожий упал в приямок цокольного этажа. Мужчина не смог выбраться сам, ему потребовалась помощь спасателей МАСС.
Вызов поступил в службу МАСС в 19:35.
— На Ленина, 90 в Железнодорожном районе города мужчина лет сорока упал в приямок цокольного этажа, — рассказали спасатели.
На месте врачи вместе с МАСС по раздвижной лестнице спустились к мужчине, осмотрели его, положили на эвакуационный щит и с помощью альпснаряжения подняли.
Мужчину увезли на скорой. Время окончания работы — 20:10.
В марте в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов.