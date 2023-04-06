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Мужчина провалился в приямок на Ленина и не смог вылезти

Его увезли на скорой

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Мужчине понадобилась помощь врачей

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Вечером 4 апреля в Железнодорожном районе Новосибирска прохожий упал в приямок цокольного этажа. Мужчина не смог выбраться сам, ему потребовалась помощь спасателей МАСС.

Вызов поступил в службу МАСС в 19:35.

— На Ленина, 90 в Железнодорожном районе города мужчина лет сорока упал в приямок цокольного этажа, — рассказали спасатели.

На месте врачи вместе с МАСС по раздвижной лестнице спустились к мужчине, осмотрели его, положили на эвакуационный щит и с помощью альпснаряжения подняли.


Мужчину увезли на скорой. Время окончания работы — 20:10.

В марте в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов.

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