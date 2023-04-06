Мужчина провалился в приямок на Ленина и не смог вылезти



Мужчину увезли на скорой. Время окончания работы — 20:10.



В марте в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов.