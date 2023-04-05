Власти ищут подрядчика для благоустройства сквера на Троллейке — что там будет

Отметим, летом 2022 года мэрия опубликовала дизайн-проект сквера «Радуга» в Новосибирске. На его территории планировалось заменить детскую площадку, установить сцену и обустроить зону для спокойного отдыха. Посмотреть дизайн-проект благоустройства сквера можно в материале.