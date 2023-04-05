Власти ищут подрядчика для благоустройства сквера на Троллейке — что там будет

В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства сквера «Радуга», расположенного в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирской и Киевской. За выполнение работ на площадке готовы заплатить более 41 миллиона рублей.
Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 5 апреля, заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».
В пояснительной записке к проектной документации по благоустройству площадки указано, что сейчас территория сквера состоит из двух частей. Первая часть благоустроенная, на ней размещены, в частности, детские и спортивные площадки.
— Вторая — вдоль жилого дома, без благоустроенной транзитной дорожки. В первой части сквера предусмотрены локальные мероприятия по благоустройству, улучшающие общее состояние сквера, — указано в документах. — Это замена оборудования детской площадки, устройство резинового бесшовного покрытия на спортивной площадке вместо песчаного, замена уличных тренажеров, установка дополнительного оборудования скейт-парка. Демонтируется существующая сцена и устанавливается новая, заменяются лавки перед сценой.
Отмечается, что проект также предусматривает проведение работ на второй части сквера. На территории разместят пешеходную аллею, вдоль которой установят малые архитектурные формы: скамьи, урны, качели.
В смету на строительство объектов вошли демонтажные, погрузочные, земляные работы, установка бортовых камней, в том числе тротуарных, восстановление асфальтового покрытия проезжей части и другое. На территории сквера планируется разместить новую детскую площадку с игровыми и спортивными комплексами, выполнить озеленение и прочее.
— Начало выполнения работ — с даты заключения договора, завершение работ — 15 октября 2023 года, — указано в документах.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 апреля. Источником финансирования работ выступают бюджеты Новосибирска и Новосибирской области.
Отметим, летом 2022 года мэрия опубликовала дизайн-проект сквера «Радуга» в Новосибирске. На его территории планировалось заменить детскую площадку, установить сцену и обустроить зону для спокойного отдыха. Посмотреть дизайн-проект благоустройства сквера можно в материале.