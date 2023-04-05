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Тема дняАварийное отключение отопления в Новосибирске
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Аварийное отключение тепла и горячей воды произошло в Новосибирске

Отключение продлится до утра 6 апреля

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Горячая вода и отопление отсутствуют в домах на улицах Кропоткина, Линейная, Кавалерийской

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5 апреля в Новосибирске произошло массовое отключение тепла и горячего водоснабжения. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение коснулось домов в Заельцовском районе города. Горячая вода и отопление отсутствуют в домах на улицах Кропоткина, Линейная, Кавалерийской.

Аварийное отключение произошло 5 апреля в 15:50

Аварийное отключение произошло 5 апреля в 15:50

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Отмечается, что аварийное отключение произошло 5 апреля в 15:50. Оно завершится в 07:00 6 апреля.

Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», с 16:00 5 апреля специалисты проводят неотложный ремонт тепломагистрали по улице Кропоткина.

— В контуре отключения 43 многоквартирных дома. Работы планируем завершить завтра, 6 апреля, к 7 утра, — сообщили в организации.

Отметим, в конце марта в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения.

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ОтоплениеГорячая водаСГКНовосибирск
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