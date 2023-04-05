Аварийное отключение тепла и горячей воды произошло в Новосибирске

5 апреля в Новосибирске произошло массовое отключение тепла и горячего водоснабжения. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение коснулось домов в Заельцовском районе города. Горячая вода и отопление отсутствуют в домах на улицах Кропоткина, Линейная, Кавалерийской.
Отмечается, что аварийное отключение произошло 5 апреля в 15:50. Оно завершится в 07:00 6 апреля.
Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», с 16:00 5 апреля специалисты проводят неотложный ремонт тепломагистрали по улице Кропоткина.
— В контуре отключения 43 многоквартирных дома. Работы планируем завершить завтра, 6 апреля, к 7 утра, — сообщили в организации.
Отметим, в конце марта в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения.