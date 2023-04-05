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Колонна БТР проехала по Станционной — в ЦВО объяснили, куда и зачем двигались военные

Техника попала на видео

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БТР заметили сегодня утром

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По улице Станционной проехала колонна БТР — технику в Новосибирске заметили сегодня, 5 апреля. Передвижения военных попали на видео.

— Учений с привлечением подразделений Центрального военного округа в Новосибирском гарнизоне не проводится. Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево для проведения плановых тренировок в составе механизированной колонны, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ЦВО.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В середине февраля новым командующим войсками Центрального военного округа, к которому относится Новосибирск, назначили генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

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