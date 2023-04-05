Колонна БТР проехала по Станционной — в ЦВО объяснили, куда и зачем двигались военные

По улице Станционной проехала колонна БТР — технику в Новосибирске заметили сегодня, 5 апреля. Передвижения военных попали на видео.

— Учений с привлечением подразделений Центрального военного округа в Новосибирском гарнизоне не проводится. Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево для проведения плановых тренировок в составе механизированной колонны, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ЦВО.