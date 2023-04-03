«Сильно мешал, видимо, врагам»: новосибирские депутаты скорбят о погибшем в Санкт-Петербурге военкоре

— Владлен по характеру был прямолинейным, достаточно резковатым в своих суждениях, но они всегда были искренними. Он говорил то, что думал в тот момент, — рассказал НГС Ростислав Антонов.



Депутат также отметил, что Владлен Татарский был смелым, они вместе ездили в Мариуполь. Сам депутат помогал подразделению, где тогда был Владлен: привозил гуманитарную помощь, медикаменты.

