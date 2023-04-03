«Сильно мешал, видимо, врагам»: новосибирские депутаты скорбят о погибшем в Санкт-Петербурге военкоре

Новосибирские депутаты выразили соболезнования в связи с гибелью во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге военкора Владлену Татарскому. Об этом они написали на своих личных страницах в социальной сети «ВКонтакте».
Пост с соболезнованием Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат горсовета Ростислав Антонов, по его словам, это второе убийство близкого ему человека. Он уверен, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.
— Владлен по характеру был прямолинейным, достаточно резковатым в своих суждениях, но они всегда были искренними. Он говорил то, что думал в тот момент, — рассказал НГС Ростислав Антонов.
Депутат также отметил, что Владлен Татарский был смелым, они вместе ездили в Мариуполь. Сам депутат помогал подразделению, где тогда был Владлен: привозил гуманитарную помощь, медикаменты.
— У нас было обычное человеческое общение. Иногда кажется, что с человеком ничего не может случиться, что это невозможно. Неважно, где ты находишься, в Донецке, Мариуполе, на линии боевого соприкосновения или в Петербурге, Москве, тебя везде могут убить.
Также соболезнование выразил заместитель председателя совета депутатов города Антон Тыртышный. По его словам, Владлен Татарский — самый известный российский военкор, которого он читал каждый день, правда, не во всем был согласен.
— Теракт во время встречи с читателями в Санкт-Петербурге. Конечно, он был неистовым воином реального фронта и фронта идеологического. Последние месяцы он посвятил себя вопросам совершенствования боеспособности нашей армии. Сильно мешал, видимо, врагам внешним и внутренним, — написал Антон Тыртышный.
Мощный взрыв прогремел в Петербурге в кафе на Васильевском острове, где проходят встречи дискуссионного клуба «Киберфронт». Погиб военкор Владлен Татарский. Пострадали 30 человек, в том числе девочка 14 лет. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
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По информации «Фонтанки», кафе, где произошел взрыв, принадлежит Евгению Пригожину. Очевидцы рассказали, что за несколько минут до взрыва Татарский принял в подарок бюст, изображавший его самого. По одной из версий, рванул именно подарок. Девушку, которая его подарила, еще не нашли.
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