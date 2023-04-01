Военкоматы начали рассылать повестки в Новосибирской области

В Новосибирской области сегодня, 1 апреля, стартовал весенний призыв. Повестки будут получать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
На прошлой неделе постановление было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Весенний призыв продлится до 15 июля.
В призывную комиссию региона входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.
По вручению повестки есть ряд правил. Объясняем в этом материале, как это должно происходить.