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Военкоматы начали рассылать повестки в Новосибирской области

В регионе стартовал весенний призыв

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Весенний призыв продлится до 15 июля

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В Новосибирской области сегодня, 1 апреля, стартовал весенний призыв. Повестки будут получать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

На прошлой неделе постановление было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Весенний призыв продлится до 15 июля.

В призывную комиссию региона входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.

По вручению повестки есть ряд правил. Объясняем в этом материале, как это должно происходить.

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