Конфликт в бассейне: сибирячка потребовала от спортцентра восстановить тренировку, на которую не пришла ее дочь

— Администратор сказала буквально следующее: «Маленькие дети часто болеют, поэтому ограничений по использованию абонемента в малой чаше нет. За сколько заплатите — столько и ходите к нам», — объяснила сибирячка.

Женщина отмечает, что об особенностях невозврата денег ничего не было сказано и о том, за какое время до начала тренировки необходимо предупредить об отмене. Ирина купила несколько пробных занятий, а после — абонемент на четыре посещения.