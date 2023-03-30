Конфликт в бассейне: сибирячка потребовала от спортцентра восстановить тренировку, на которую не пришла ее дочь

В новосибирском центре по плаванию разгорелся скандал. Женщина не смогла привезти
«Аренда была оплачена»
Как рассказала Ирина (попросила не указывать фамилию), она обратилась в школу плавания AQUASWIM для занятий
— Администратор сказала буквально следующее: «Маленькие дети часто болеют, поэтому ограничений по использованию абонемента в малой чаше нет. За сколько заплатите — столько и ходите к нам», — объяснила сибирячка.
Женщина отмечает, что об особенностях невозврата денег ничего не было сказано и о том, за какое время до начала тренировки необходимо предупредить об отмене. Ирина купила несколько пробных занятий, а после — абонемент на четыре посещения.
В конце марта женщина за день до тренировки подтвердила, что сможет прийти, но в день занятия малышу поставили внеплановую прививку (сертификат имеется в распоряжении редакции).
— Сразу же сообщила сотрудникам бассейна о том, что мы не приедем к ним из-за прививки. До тренировки оставалось пять с половиной часов.
Но в спортцентре женщине напомнили, что накануне она подтвердила дату тренировки и тренер приглашен, оплачена аренда бассейна и нет возможности пригласить на это время другого ребенка, поэтому занятие считается списанным.
В AQUASWIM журналисту НГС подтвердили, что подобная ситуация произошла, по словам сотрудника, при отмене занятия день в день оно сгорает.
— Накануне мы подтверждаем, подойдут ли клиенты, женщина написала, что подойдет. В день тренировки она сообщила о том, что была внеплановая прививка, в таком случае у нас занятие сгорает.
Также отметили, что в центре не происходит перерасчет при заболеваниях ОРВИ и ОРЗ, но разрешают посетить пропущенные занятия в течение месяца. Например, если у посетителя есть четыре занятия, их необходимо потратить в течение месяца, если на одной из недель ребенок не смог прийти, то на следующей неделе можно посетить занятия два раза.
Нарушены ли права потребителя — комментарий юриста
Журналист НГС узнала у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что по закону центр AQUASWIM должен либо восстановить тренировку, либо вернуть деньги. Независимо от того, что говорится в договоре оферты.
— Договор оферты должен соответствовать закону «О защите прав потребителей». В законе указано, что потребитель имеет право отказаться до момента начала оказания ему услуг и без объяснений причин. Мама ребенка имела право с утра, предупредив о невозможности посещения, отказаться от занятия. Администрация клуба должна была либо перенести занятие, либо вернуть деньги за неиспользованное посещение.
По словам юриста, женщина должна написать заявление либо на возврат денег, либо на перенос занятия. Если в центре отказываются, то стоит написать жалобу в Роспотребнадзор, также можно пойти в суд.
Недавно мы писали о том, сибирячке с мужем в грубой форме запретили выпить кофе, принесенный из другого заведения. Юрист объяснила почему это незаконно.