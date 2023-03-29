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Прокуратура приехала к яме на Первомайке после публикаций в СМИ

По предварительной информации, причиной провалов стал дефект на трубопроводе

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Сотрудники МУП «Горводоканала» уже устраняют дефект

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В Новосибирске прокуратура обследовала ямы на Первомайке после публикаций в СМИ. Как сообщили в пресс-службе ведомства провалы в асфальте образовались во дворе дома № 130 на улице Первомайской.

— Сотрудник прокуратуры выехал на место. Осуществлен осмотр территории, определены причины случившегося, порядок и сроки приведения участка в нормативное состояние, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной провалов стал дефект в трубопроводе. МУП «Горводоканал» уже преступил к восстановительным работам.

Ранее в Новосибирске в Дзержинском районе рядом с многоэтажным домом провалился асфальт. Территорию огородили специальной лентой.

Яма в асфальтеДорогиНовосибирск
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