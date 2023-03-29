Прокуратура приехала к яме на Первомайке после публикаций в СМИ

В Новосибирске прокуратура обследовала ямы на Первомайке после публикаций в СМИ. Как сообщили в пресс-службе ведомства провалы в асфальте образовались во дворе дома
— Сотрудник прокуратуры выехал на место. Осуществлен осмотр территории, определены причины случившегося, порядок и сроки приведения участка в нормативное состояние, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной провалов стал дефект в трубопроводе. МУП «Горводоканал» уже преступил к восстановительным работам.
Ранее в Новосибирске в Дзержинском районе рядом с многоэтажным домом провалился асфальт. Территорию огородили специальной лентой.