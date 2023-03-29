Сибирячка написала злобное сообщение в общем чате — приставы заставили его удалить

Сибирячка написала злобное сообщение в группе дольщиков, ее наказали приставы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
Как сообщили приставы по Кировскому району, им поступил документ о том, что необходимо обязать сибирячку удалить из чата дольщиков оскорбительное высказывание. Пристав пригласила сквернословку на прием и объяснила ей требования.
Женщина сразу же у пристава удалила злобное сообщение и вышла из группы. Позднее группу удалил сам администратор.
Приставы отметили, что неисполнение требований в срок влечет наложение административного штрафа на граждан от 1000 рублей до 2500 рублей.
Недавно под Новосибирском владелец деревообрабатывающего завода заплатил около 750 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля Lexus GX. У него была задолженность по аренде.