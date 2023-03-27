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Больше 300 тысяч цветов украсят улицы Новосибирска в этом году — когда появятся первые цветники

По словам вице-мэра, больше всего высадят тюльпанов — 40 тысяч корней

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Самые большие цветники расположат в центре города

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В Новосибирске к лету 2023 года высадят 331 897 цветов. Об этом НГС рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как отметила заместитель мэра, из общего количества высаженной рассады 316 058 — это однолетние цветочные культуры, остальные — многолетние цветы и кустарники.

— Каждый год наши специалисты проектируют и оформляют заново 70% площади цветников. В результате в летний сезон привычные клумбы смотрятся по-новому. Первые цветы мы планируем посадить к 9 Мая перед Оперным театром. Отмечу, что больше всего в этом году мы посадим тюльпанов — свыше 40 тысяч корней. Конечно же, самые большие цветники у нас располагаются в центре города, — рассказала вице-мэр.

По словам Анны Терешковой, за последние три года площадь цветников в городе увеличилась на 10%.

Ранее стало известно, что в Новосибирске в этом году начнут реконструкцию одного из самых старых городских скверов — Первомайского.

ЦветыРассадаНовосибирск
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