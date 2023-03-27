Больше 50 домов остались без отопления и горячей воды на ОбьГЭС из-за поврежденного кабеля

В микрорайоне ОбьГЭС больше 50 домов остались без отопления и горячего водоснабжения. Об этом рассказали местные жители в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».
— Отключение отопления и ГВС. Предварительно до 17:00. Из-за повреждения кабеля будут производить ремонтно-восстановительные работы на ЦТП-СО3, — сообщили в группе со ссылкой на председателя ТСЖ.
Согласно информации, отопление и горячую воду отключили в домах
В диспетчерской службе ЖЭУ «Приморский» корреспонденту НГС подтвердили информацию по отключениям на указанных адресах.
— Пока еще работы ведут, не отзвонились. Обещали до 17 часов устранить, может, чуть задержатся. Горячей воды и отопления нет. С электричеством это не связано. Говорят, что перебит электрокабель, но по телеграмме нам сказали, что не будет горячей воды и отопления, про свет речи не было, — сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом НГС диспетчер аварийной службы ЖЭУ «Приморский» Надежда Губина.
Она отметила, что не знает, кому принадлежит электрокабель, что никто из местных жителей не обращался с жалобами на отсутствие электроэнергии.
— Звонили жильцы, жаловались, почему нет объявления (об отключениях), я объясняла, что форс-мажорная ситуация произошла, что не успели. Люди также жаловались на отсутствие отопления и горячей воды, — заключили в диспетчерской.
На момент публикации жители указанных домов сообщили корреспонденту НГС, что до сих пор в их квартиры не поступило тепло и горячее водоснабжение, несмотря на то что ремонт обещали завершить в 17 часов.
Ранее НГС сообщал о массовом отключении света из-за возгорания.