Больше 50 домов остались без отопления и горячей воды на ОбьГЭС из-за поврежденного кабеля

— Пока еще работы ведут, не отзвонились. Обещали до 17 часов устранить, может, чуть задержатся. Горячей воды и отопления нет. С электричеством это не связано. Говорят, что перебит электрокабель, но по телеграмме нам сказали, что не будет горячей воды и отопления, про свет речи не было, — сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом НГС диспетчер аварийной службы ЖЭУ «Приморский» Надежда Губина.

Она отметила, что не знает, кому принадлежит электрокабель, что никто из местных жителей не обращался с жалобами на отсутствие электроэнергии.