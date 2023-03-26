К 130-летию Новосибирска разработают эмблему «Это Ново» и оформление города

Мэрия планирует разработать оформление города и эмблему «Это Ново» к 130-летию Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте госзакупки.
Согласно сайту, лот планируют опубликовать 28 марта. В работы входит разработка визуального образа оформления празднования
В сведениях о планах закупки указано, что годовой объем закупок муниципального учреждения культуры «Городская дирекция творческих программ» — 213 миллионов рублей.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему эмблему решили назвать именно так.
Недавно мы писали о том, что к предстоящему