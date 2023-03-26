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К 130-летию Новосибирска разработают эмблему «Это Ново» и оформление города

На проект потратят 876 тысяч рублей

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День города пройдет в июне

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Мэрия планирует разработать оформление города и эмблему «Это Ново» к 130-летию Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте госзакупки.

Согласно сайту, лот планируют опубликовать 28 марта. В работы входит разработка визуального образа оформления празднования 130-летия Новосибирска и эмблемы «Это Ново». На проект готовы потратить 876 тысяч рублей.

В сведениях о планах закупки указано, что годовой объем закупок муниципального учреждения культуры «Городская дирекция творческих программ» — 213 миллионов рублей.

НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему эмблему решили назвать именно так.

Недавно мы писали о том, что к предстоящему 130-летию города благоустроят Первомайский сквер. В рамках реконструкции планируют заменить твердые покрытия, установить новые скамейки, урны, освещение, подсветки, камеры видеонаблюдения, восстановить ограждения, отремонтировать фонтан «Мишка».

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