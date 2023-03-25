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«Родные были на работе»: 61-летний мужчина пропал в Новосибирске — он может быть дезориентирован

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск

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Мужчина ушел в неизвестном направлении 24 марта

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В Новосибирске ищут 61-летнего Игоря Шабельникова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 24 марта 2023 года в Кировском районе города. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области объявили срочный сбор на поиск.

Как сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова, мужчина пропал сегодня днем. Он может быть дезориентирован.

— Пропал сегодня, днем, когда родные были на работе. Его видели на Немировича Данченко, — сообщила Ольга Бобкова. — По возращении домой пропавшего не обнаружили. Ранее не пропадал.

Рост Игоря Шабельникова — 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серо-зеленые. В день пропажи на нем была, предположительно, светло-синяя камуфляжная куртка, черные или зеленые штаны, черные ботинки и серая вязаная шапка. Новосибирец носит бороду и усы.

В начале марта в Бердске пропал 85-летний Владимир Казачок. Он был на связи с родственниками, но потом исчез из квартиры. Волонтеры нашли пенсионера.

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