«Родные были на работе»: 61-летний мужчина пропал в Новосибирске — он может быть дезориентирован

В Новосибирске ищут
Как сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова, мужчина пропал сегодня днем. Он может быть дезориентирован.
— Пропал сегодня, днем, когда родные были на работе. Его видели на Немировича Данченко, — сообщила Ольга Бобкова. — По возращении домой пропавшего не обнаружили. Ранее не пропадал.
Рост Игоря Шабельникова — 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серо-зеленые. В день пропажи на нем была, предположительно, светло-синяя камуфляжная куртка, черные или зеленые штаны, черные ботинки и серая вязаная шапка. Новосибирец носит бороду и усы.
В начале марта в Бердске пропал