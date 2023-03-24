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«Около луны летает»: новосибирцы заметили яркую точку в небе

Необычное явление зафиксировали в центре города

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Новосибирцы заметили необычное астрономическое явление

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Вечером 24 марта жители Новосибирска заметили необычную яркую точку в небе. Как сообщил читатель НГС Максим Федин, астрономическое явление зафиксировали в Академгородке в Советском районе города. «Звезду» также заметили в центре Новосибирска.

Как сообщили в группе «Большой новосибирский планетарий» в соцсети «ВКонтакте», жители города наблюдают луну и Венеру. Их можно заметить в западной части неба.

— Сегодня вечером сразу после захода Солнца в западной части неба можно наблюдать серпик молодой луны и яркую Венеру, расположенную с ним совсем рядом, — указано в сообщении.

Отметим, с 28 по 31 марта в небе над Новосибирском можно будет наблюдать парад планет. Они выстроятся в одну линию вместе с луной.

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