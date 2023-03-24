«Остается для свободного восприятия»: в группе «Звери» объяснили, как площадь Ленина оказалась на обложке сингла

В группе «Звери» рассказали о фотографии с площади Ленина в Новосибирске, ставшей обложкой для нового сингла музыкантов «Мечтаем». Как сообщил НГС PR-менеджер группы Максим Гну, снимок с главной площади города сделал солист «Зверей» Роман Билык.
— Фото сделано Романом. Смысл обложки не дополню вам, к сожалению, это, как и многое в творчестве, остается для свободного восприятия зрителя и слушателя, — сообщил специалист.
PR-менеджер группы предположил, что фотография появилась в октябре 2022 года, когда «Звери» приезжали на концерт в Новосибирск. Выступление музыкантов состоялось 8 октября.
Обложка появилась в официальной группе «Звери» во «ВКонтакте» 24 марта. На переднем плане фотографии изображена часть монументальной композиции с площади Ленина Новосибирска.
В начале февраля НГС сообщал о том, что альбом «Тузик» новосибирского музыканта Славы Марлоу набрал больше 18 миллионов прослушиваний за месяц на всех цифровых площадках.