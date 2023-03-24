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«Остается для свободного восприятия»: в группе «Звери» объяснили, как площадь Ленина оказалась на обложке сингла

Ее сфотографировал солист группы Роман Билык

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Солист группы мог сделать снимок в октябре прошлого года

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В группе «Звери» рассказали о фотографии с площади Ленина в Новосибирске, ставшей обложкой для нового сингла музыкантов «Мечтаем». Как сообщил НГС PR-менеджер группы Максим Гну, снимок с главной площади города сделал солист «Зверей» Роман Билык.

— Фото сделано Романом. Смысл обложки не дополню вам, к сожалению, это, как и многое в творчестве, остается для свободного восприятия зрителя и слушателя, — сообщил специалист.

PR-менеджер группы предположил, что фотография появилась в октябре 2022 года, когда «Звери» приезжали на концерт в Новосибирск. Выступление музыкантов состоялось 8 октября.

Обложка появилась в официальной группе «Звери» во «ВКонтакте» 24 марта. На переднем плане фотографии изображена часть монументальной композиции с площади Ленина Новосибирска.

В начале февраля НГС сообщал о том, что альбом «Тузик» новосибирского музыканта Славы Марлоу набрал больше 18 миллионов прослушиваний за месяц на всех цифровых площадках.

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МузыкантЗвериПлощадь Ленина
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